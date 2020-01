Morelia, Michoacán, a 30 de enero de 2020.– Luego de quince años de ausencia, el Gobierno de Michoacán trajo de regreso la gimnasia artística, nicho de grandes talentos infantiles que pondrán en alto el nombre del Estado, en competencias nacionales e internacionales.



Esta práctica regresó al instituto del deporte en el estado, gracias al proyecto de Academias Cecufid, que tiene como finalidad el impulsar y desarrollar diferentes disciplinas deportivas entre niñas, niños y jóvenes de la entidad.



La gimnasia artística es para muchos expertos, la base de cualquier deporte, debido a la exigencia de equilibrio, flexibilidad, coordinación y fuerza, es por ello que esta disciplina forma parte de las Academias de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid).



Por ello, la administración del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, ha puesto especial énfasis en acercar a las nuevas generaciones todo un abanico de opciones en cuanto a disciplinas deportivas se refiere y como parte de esta premisa, desde finales del año pasado, se sumó a este proyecto la Academia de Gimnasia Artística.



Es la ex gimnasta Blanca Estela Soto, la encargada de coordinar esta Academia, la cual opera en el “Pabellón de Talentos” del Centro Deportivo Ejército de la Revolución (Cder).



“La gimnasia es uno de los deportes más completos que existen, ya que favorece el desarrollo integral del menor, gracias a que se practica desde edades tempranas. El gran beneficio de la gimnasia es desarrollar sus habilidades motrices al máximo. Es importante mencionar que no sólo las niñas pueden hacer gimnasia, también los niños, porque muchas veces se piensa que es sólo para niñas y no es así”, explicó Blanca Soto.



La gimnasia también eleva la autoestima, corrige la postura del cuerpo, favorece la estabilidad emocional, además de que promueve el trabajo en equipo, compañerismo y el respeto a los demás.



La entrenadora a cargo compartió que esta Academia trabaja los fundamentos esenciales de este deporte: “Con los más pequeñitos que son las de 3, 4 y 5 años, buscamos que realicen actividades más naturales, como gatear, saltar y posteriormente ir desarrollando otros aspectos motrices. Ya más grandes vamos trabajando movimientos más reglados y aprenden en los aparatos los movimientos más técnicos”.



Las edades en las cuales pueden inscribirse son de los 3 hasta los 17 años de edad. Se trabaja los martes y jueves de 16:30 a 18 horas, en el lugar ya mencionado.



“Las niñas o niños que gusten pueden venir a una clase de prueba sin costo para que vean cómo es la gimnasia, qué se hace y posterior a eso ya pueden hacer su inscripción, la verdad son costos muy accesibles, pues se busca promover e impulsar este deporte”, mencionó Soto.



El costo de la inscripción es de 250 pesos, mientras que la mensualidad es de 500 pesos, por las tres horas a la semana.



Entre los requisitos para la inscripción se encuentran dos fotografías recientes tamaño infantil, copia de Acta de Nacimiento o CURP, solicitud de ingreso, examen médico expedido por parte de Cecufid y firma de carta responsiva.



