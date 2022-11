“Cazadores de sonidos” se presentará en Casa Taller Alfredo Zalce

Morelia, Michoacán, 16 de noviembre del 2022.- Como una actividad alterna de la exposición “Curaca: cargador de espíritus”, que se muestra actualmente en la galería de la Casa Taller Alfredo Zalce, “Cazadores de sonidos” se presentará en el recinto cultural el próximo 17 de noviembre, a las 19:00 horas con entrada gratuita.

Durante la presentación, el artista visual Prem Shiva creará una pintura en vivo acompañado de la agrupación, quienes hacen música de meditación con instrumentos acústicos.

La obra pictórica “Curaca” trata de la comunión entre lo natural y lo cotidiano, atestigua la naturaleza, atendiendo a la cotidianidad, ingresando al misterio de lo simple y profundo. Es una obra natural y rústica, que trae al espectador la sensación de algo curtido y funciona como nodo para la transformación individual y colectiva de nuestro modo de pensar, sentir y actuar.

Prem Shiva ha vivido en diferentes países y ha realizado exposiciones, compartiendo talleres, eventos y profundizando su investigación en el camino del tantra, la tradición nativoamericana, así como también compartiendo su proyecto de arte y sanación peregrino4caminos (pilgrim4paths) con la obra de arte relacional banderines de oración (prayer flags project).

En el año 2000 abrió un espacio itinerante llamado ITZEKANA, proyecto de vida que se mantiene hasta la fecha, compartiendo allí procesos de arte, talleres y ceremonias de tradición nativoamericana.

La Casa Taller Alfredo Zalce se localiza en Periférico Paseo de la República 409, en la colonia Félix Ireta y tiene un horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

