Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán (SECUM)



Cartelera Cultural del 4 al 10 de julio de 2022



LUNES 4

• Artes escénicas

“Morguelia”, poesía de Caliche Caroma

Adaptación teatral y dirección general: Sergio Camacho

Compañía: Foro 4

Reparto: Antonio Rangel, Gustavo Medina, Estela Juárez, Arturo Gámez, Rossette Medina, Titov Xavier Hernández, Carlos Rojas, Unliber Mora y Eduardo Solís

19:00 horas / Cooperación voluntaria (sugerida 100 pesos)

Teatro Ocampo / MORELIA





• Evento especial

Taller: Mi lugar en el mundo

Facilitadora: Ivonne Montaño Guerrero

Programación Alas y Raíces 2022

Sesiones 4 y 7 de julio

08:00 horas / Actividad dirigida a la comunidad del plantel

Escuela primaria “José María Morelos”. Calle Ana María Gallaga 287, colonia Centro / MORELIA



MARTES 5



• Cine

Cine-club

Película: Mano de obra

17:00 horas / Acceso gratuito

Sala audiovisual / Museo Casa Natal de Morelos / MORELIA



• Evento especial

Concierto de música p’urhépecha y música mexicana a cargo de los alumnos del Diplomado de Música. Proyecto beneficiado por el Programa Territorios Enlazados del Centro Nacional de las Artes

18:00 horas / Acceso gratuito

Teatro Ocampo / MORELIA



MIÉRCOLES 6

• Artes escénicas

Puesta en escena: Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare

Participación de los alumnos de los talleres de Teatro Infantil y Adolescentes Directora: Guadalupe Ortega Arías

Participación de los alumnos de los talleres de Danza Clásica, Danza Contemporánea y Danza Folklórica

Directoras: Ana Marieli Rivere Valencia y Martha Bolivia Lemus García

Del 6 al 8 de julio

20:00 horas / Acceso gratuito

Claustro Mayor / Casa de la Cultura / MORELIA



• Divulgación

Ciclo de charlas: “Mi ciudad y yo”

El templo de la Compañía de Jesús y el Palacio Clavijero

Imparte: Ixchel Monroy Dotor

17:00 horas / Acceso gratuito

Museo de Arte Colonial / MORELIA



• Música

Arte, Historia y Tradición Popular

Presentación del ensamble de percusiones de la Facultad Popular de Bellas Artes

Director: Héctor García Chávez

19:00 horas / Acceso gratuito

Museo del Estado / MORELIA





JUEVES 9

• Cine

Cine-club

Película: Noche de fuego

17:00 horas / Acceso gratuito

Sala audiovisual / Museo Casa Natal de Morelos / MORELIA



• Artes escénicas

“Estación Acíclica 21”. Danza contemporánea

Dirección: Ann Sancer

19:00 horas / Acceso gratuito

Teatro Obrero / ZAMORA



• Evento especial

Taller: Mi lugar en el mundo

Facilitadora: Ivonne Montaño Guerrero

Acompañamiento a las 95 acciones, en municipios y zonas prioritarias

Programación Alas y Raíces 2022

Sesiones 4 y 7 de julio

08:00 horas / Actividad dirigida a la comunidad del plantel

Escuela primaria “José María Morelos”. Calle Ana María Gallaga 287, colonia Centro / MORELIA



• Cine

25ª Muestra Fílmica de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM

Programa

-No seré la vida de mi recuerdo

Dirección: Isabela Ripolli

-Qualia

Dirección: Valeria Díaz

-Llamar a la puerta

Dirección: Isabel Barajas

-Donde el frío quema

Dirección: Pau Verdalet

-Rondo por el placer

Dirección: Laura Miranda

19:00 horas / Acceso gratuito

Auditorio / Centro Cultural Clavijero / MORELIA



• Divulgación

Arte, Historia y Memoria

Presentación del cuarteto de fagotistas Sámara

Programa

Giuseppe Verdi: “La Traviata”. Aarreglo de A. Burford

The Beatles: ¨Yesterday¨, ¨El Ob-La-Di, Ob-La-Da¨, ¨Eleanor Rigby”. John Lennon y Paul McCartney. Arreglo de John Mortimer

William C. Handy: “St. Louis Blues”

Milcíades Garavito: “Chispas”. Arreglo de Leonardo Guevara

Popurrí mexicano. Adaptación de Everardo Gastélum

18:00 horas / Acceso gratuito

Museo de Arte Colonial / MORELIA



VIERNES 1

• Artes escénica

Presentación de las obras “I colori” y “Lumbaly”. Danza contemporánea

Cierre de cursos del taller de Técnica de Graham del Centro Regional de las Artes de Michoacán

Directora: Gabriela Pérez Fraga

19:00 horas / Acceso gratuito

Teatro Obrero / ZAMORA



• Divulgación

Conferencia: Arte Plumario

Imparte: Lilia Álvarez González

12:00 horas / Acceso gratuito

Museo Casa Natal de Morelos / MORELIA



• Evento especial

“Meet the artist”. Taller de incluisión para personas invidentes

Imparte: Brenda Tapia

13:00 horas / Acceso gratuito / Actividad dirigida a todo público

Casa Taller Alfredo Zalce / MORELIA

Organizan la SECUM y Casa Romero



• Literatura

Función de cuentacuentos: El Rey Cuenta Cuentos

Narrador: Rubén Ángel Chávez González

Acompañamiento a las 95 acciones, en municipios y zonas prioritarias

Programación Alas y Raíces 2022

08:00 y 09:00 horas / Actividad dirigida a alumnas y alumnos del plantel

Escuela primaria “José María Morelos”. Calle Ana María Gallaga 287, colonia Centro / MORELIA



Presentación del libro “Pátzcuaro: se vende esta ciudad como terreno” de Daniel Márquez Melgoza

17:00 horas / Acceso gratuito

Sala Carlos Alvarado Lang / Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita / PÁTZCUARO



• Música

Orquesta Sinfónica de Michoacán. Primera Temporada de Conciertos 2022

Talentos del Conservatorio de la Rosas.

Director musical: Román Revueltas Retes

Solistas: Yunuén Quezada (Flauta), Fredy Santamaría (Saxofón) y Luis Manuel Sánchez (Flauta)

Programa

-Concierto para flauta. Saverio Mercadante

-Concierto para saxofón alto. Aleksandr Glazunov

-Concierto en Re menor. Carl Philipp Emmanuel Bach

20:30 horas / Acceso con pase de cortesía

Teatro Ocampo / MORELIA



Concierto con el grupo Ireri: Desde la Raíz

Director: Francisco Diego Álvarez

Acompañamiento a las 95 acciones, en municipios y zonas prioritarias

Programación Alas y Raíces 2022

12:00 horas / Acceso gratuito

Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y El Caribe / PÁTZCUARO



Presentación de cierre de trimestre de los alumnos del taller de Violín nivel intermedio

Maestra: Alejandra Peña Ramírez

Programa

Piezas del método Susuki

Concierto Sim Rieding

18:00 horas / Acceso gratuito

Auditorio Luis Sahagún / Casa de la Cultura / MORELIA







SÁBADO 2

• Artes escénicas

Presentación del Ballet Folklórico del Estado de Michoacán, en el marco de la Feria de la Rana

21:00 horas / Evento al aire libre

Plaza principal / ÁLVARO OBREGÓN



• Eventos especiales

Exposición “¿Y esto qué es?” de Gabriel Morán. Fuentes miniatura y escultura hechas con material reciclado

Inauguración 17:00 horas / Acceso gratuito

Sala Carlos Alvarado Lang / Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita / PÁTZCUARO





TALLERES Y CURSOS



• Ciclo de Talleres Artísticos de Verano de la Casa de la Cultura de Morelia

-La Secretaría de Cultura de Michoacán informa sobre la realización del ciclo de los Talleres Artísticos de Verano de la Casa de la Cultura de Morelia, que se ofrecerán del 23 de julio al 19 de agosto de 2022. Se abordarán las disciplinas de Artes plásticas, Danza, Teatro, Literatura, Música, entre otras; impartiendo un total de 104 talleres durante el ciclo. Inscripciones del 27 de junio al 15 de julio. Más información en la página https://www.casadelaculturamorelia.com/



• Cursos especializados del CMMAS

CMMAS+: Plataforma digital de educación, sonido y tecnología

CMMAS+ es una iniciativa del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras necesarias para la adquisición de conocimiento, práctica y experiencia sobre su tecnología y música, esencial para su trabajo artístico y/o profesional.

En su 15º aniversario, el CMMAS ofrece nuevas opciones adecuadas a las circunstancias actuales a través de cursos especializados, conciertos, performances y material académico. Para mayor información consulte la siguiente dirección electrónica: https://cmmas.org





CONVOCATORIAS



• Jeu de temps / Times Play 2022 (JTTP 2022)

-Artistas jóvenes y emergentes originari@s o residentes en América Latina, además de aquell@s de Canadá, podrán participar en la convocatoria Jeu de temps / Times Play 2022 (JTTP 2022): proyecto anual destinado a promover y celebrar el nuevo trabajo creativo de artistas electroacústicos que The Canadian Electroacoustic Community (CEC) realizará en colaboración con el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS).

Fecha limite de registro: 10 de julio de 2022. Las personas interesadas en obtener más información sobre cómo enviar su trabajo favor de dirigirse a la dirección web http://jttp.sonus.ca/call.html



• 18° Premio Estatal de las Artes “Eréndira” 2022

-El Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Cultura, convoca a universidades e instituciones de educación superior, institutos y centros de investigación, academias, asociaciones culturales, civiles y de profesionistas, organizaciones de artesanos o de cultura popular y sociedades cooperativas, así como a dependencias y entidades de la administración pública municipal, estatal y federal, para proponer a quien o a quienes estimen con merecimientos para recibir el 18° Premio Estatal de las Artes “Eréndira” 2022.

Las propuestas deberán registrarse en la plataforma en línea www.secumenlinea.gob.mx, antes de las 11:00 horas del viernes, 5 de agosto de 2022, hora en que se cierra la plataforma; y deberán ser entregadas por el representante o enviadas por correo certificado antes de las 15:00 horas del viernes, 5 de agosto de 2022, en el Departamento de Programas Estatales del Sistema Estatal de Creadores, ubicado en la calle Santos Degollado 723, segundo piso, esquina con Boulevard Agustín Arriaga Rivera, colonia Nueva Chapultepec, código postal 58260, Morelia, Michoacán.

La convocatoria está a disposición de las y los interesados en la página www.cultura.michoacan.gob.mx / www.secumenlinea.gob.mx





• Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2022

-La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), por medio de la Coordinación Nacional de Literatura, y el Gobierno de Michoacán, mediante la Secretaría de Cultura, invitan a escritoras y escritores mexicanos y extranjeros residentes en la República Mexicana a participar en el Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2022, que entregará un premio de 200 mil pesos.



Mayores informes:

Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, ubicada en República de Brasil 37, colonia Centro, código postal 06020, Ciudad de México. Teléfono 55 47 38 63 00, extensión 6703. Correo electrónico: premios.cnl@inba.gob.mx Página web: www.literatura.inba.gob.mx



Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, ubicada en Ignacio Zaragoza 143, colonia Centro, Morelia, Michoacán. Teléfono 4436881289 y 6 88 21 18, extensiones 107 y 120. Correo electrónico: secumliteratura@gmail.com



• XXII Muestra Estatal de Danza Contemporánea

Con miras a integrar la programación del Encuentro Estatal de Danza Contemporánea (EEDC), que se llevará a cabo del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2022 en la ciudad de Morelia, Michoacán, y que contempla la realización de mesas de trabajo, talleres, un bazar, la XXII Muestra Estatal de Danza Contemporánea y una residencia de creación, la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán (SECUM) convoca a grupos, compañías y creadores locales a participar en su proceso de selección. La convocatoria quedará abierta hasta las 17:00 horas del 22 de julio de 2022.

Mayores informes en la calle Ignacio Zaragoza 143, colonia Centro Histórico, código postal 58000, Morelia, Michoacán. Teléfono 443 6 88 12 89 y 443 6 88 21 18 extensión 107.



• Song Writing Camp Online



El Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS) invita a personas creativas con conocimientos musicales y/o de producción de todos los niveles y estilos a participar en los campamentos de composición musical en línea. En el transcurso de 72 horas, los participantes inscritos trabajarán en pequeños equipos de manera virtual para componer y producir una canción original, teniendo acceso a la ayuda de músicos profesionales en los procesos de concepción, grabación, producción y postproducción. Mayor información en mezaga93@gmail.com



• Creación y Perspectiva

El Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS), con el apoyo del Festival Visiones Sonoras 18, ofrece una nueva oportunidad para compositoras, creadoras de música y artistas sonoras del género femenino y nacionalidad mexicana, que trabajen con sonido y/o música y que utilicen la tecnología digital dentro de su práctica creativa. Esta oportunidad pretende promover la creación de obra nueva en la que se utilice la tecnología y el sonido desde una perspectiva novedosa e innovadora. Mayores informes en info@cmma.org





EXPOSICIONES



· Casa de la Cultura / MORELIA

Sonocromatia: la música vuelta color, de Syria Cardiel

Sala Jesús Escalera / Permanencia hasta el 31 de julio de 2022

Dirección: Avenida Morelos Norte 485, Centro Histórico, Morelia, Michoacán

Horario de atención: lunes a viernes, de 09:00 a 20:00 horas





· Casa-Taller Alfredo Zalce / MORELIA

El juego de los Dioses. Colectivo Artístico “Los Achokez”

Sala de exposición / Permanencia hasta agosto de 2022

Dirección: Periférico Paseo de la República 406, colonia Félix Ireta, Morelia, Michoacán

Horario de atención: lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas



· Centro Cultural Clavijero / MORELIA

-Tesauro. Seis Términos en la Pintura del Siglo XX en México.

Sala 1 / Permanencia hasta 2 de Octubre de 2022



-Biomorfismos: La escultura como forma, materia y concepto, de Karen Perry

Sala 7 / Permanencia hasta el 26 de agosto de 2022



-Michoacán, Miradas desde afuera

Sala 4 / Permanente



-O.R. 2022 de Miguel Rincón Pasaye

Salas 8 y 9 / Permanencia hasta agosto de 2022



-120 años de Cine Michoacano

Pasillos / Planta alta / Permanente

Dirección: El Nigromante 79, Centro Histórico, Morelia, Michoacán

Horario de atención: martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas



· Museo del Estado / MORELIA

-Antigua Farmacia Mier

Entrada / Planta baja / Permanente



-Resistencia: Trama de tierra / Ríos de tiempo

Planta baja / Permanente



-Cóncavo, Convexo. Rostros de Identidad

Sala Historia / Planta alta / Permanente



-El Juguete Tradicional Michoacano

Sala de Exhibición Temporal / Planta alta / Permanencia hasta el 28 de junio



Dirección: Guillermo Prieto 176, Centro Histórico, Morelia, Michoacán

Horario de atención: martes a viernes de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 20:00 horas; sábados y domingos de 10:00 a 18:00 horas



· Museo de Arte Colonial / MORELIA

-Esculturas de pasta de caña de maíz del siglo XVI y XVII



-Pinturas coloniales del siglo XVIII

Permanentes

Dirección: Benito Juárez 240, Centro Histórico, Morelia, Michoacán

Horario de atención: lunes a domingo de 09:00 a 20:00 horas





· Museo Casa Natal de Morelos / MORELIA

-Muestra de la vida y obra de José María Morelos y Pavón

Permanente

Dirección: La Corregidora 113, Centro Histórico, Morelia, Michoacán

Horario de atención: Lunes a domingo de 10:00 a 18:00 horas



· Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce / MORELIA

-“Maestro Alfredo Zalce 1908-2003”

Sala Alfredo Zalce / Planta baja / Permanente

-Divergencia/ Convergencia

Planta alta / Permanencia hasta agosto de 2022



Dirección: Avenida Acueducto 18, Centro Histórico, Morelia, Michoacán

Horario de atención: Martes a viernes de 10:00 a 19:00 horas; sábados y domingos de 10:00 a 18:00 horas



· Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita / PÁTZCUARO

-¿Y esto qué es?, de Gabriel Morán

Sala Carlos Alvarado Lang / Permanencia hasta el 9 de septiembre de 2022



-“De la invisibilidad a la transparencia” de Didier Dorval

Salas Alfredo Zalce y Jesús Escalera / Permanencia hasta el 10 de julio de 2022



-Colectiva “Pintores michoacanos por la pacificación de Tierra Caliente”

Pasillo de máscaras / Permanencia hasta el 26 de junio de 2022

Dirección: Enseñanza S/N, Centro, Pátzcuaro

Horario de atención: martes a sábado, de 10:00 a 19:00 horas; domingo, de 11:00 a 18:00 horas.