Cartelera Cultural del 16 al 22 de mayo 2022

LUNES 16

 Evento especial

Festival Michoacán de Origen 2022

¡A volar! Teatro interactivo con el grupo Trotamundos Teatro

De lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 horas; y sábado y domingo de 13:00 a 16:00

horas.

Actividad dirigida a niñas, niños y adolescentes

Zona infantil / Centro de Convenciones y Exposiciones (CECONEXPO) /

MORELIA

-Concierto con el grupo “Amanda”. Género rock-pop latino

18:30 horas

Zona de Origen / Centro de Convenciones y Exposiciones (CECNEXPO) /

MORELIA

-Talleres de pintura, grabado, lectura, juegos y títeres

Imparten varios docentes y artistas

De lunes a viernes, de 11:00 a 19:00 horas; y sábado y domingo, de 13:00 a 19:00

horas

De las 11:00 a 17:00 horas.

Imparte: varios docentes-artistas

Zona Infantil / Centro de Convenciones y Exposiciones (CECONEXPO) /

MORELIA

 Teatro

3er. Encuentro Nacional de jóvenes Dramaturgos, Morelia, Michoacán 2022,

perspectivas y enfoques

Del 16 al 19 de mayo de 2022

Taller “La poética y la radicalización para construir la escena”

09:00 horas

Sala 10 / Centro Cultural Clavijero / MORELIA

-Mesas de reflexión y diálogo

13:00 horas

Auditorio / Centro Cultural Clavijero / MORELIA

MARTES 17

 Cine

Película: Medianoche en París

17:00 horas / Acceso gratuito

Sala audiovisual / Museo Casa Natal de Morelos / MORELIA









 Evento especial

Festival Michoacán de Origen 2022

Fandango

18:00 horas

Explanada del Teatro Morelos (CECONEXPO) / MORELIA

 Concierto

Frida Canti. Género rock´pop latino

18:30 horas

Zona de Origen / Centro de Convenciones y Exposiciones (CECONEXPO) /

MORELIA

 Teatro

3er. Encuentro Nacional de Jóvenes Dramaturnos, Morelia, Michoacán 2022,

perspectivas y enfoques

Obra: Temporada de patos

19:30 horas / Acceso gratuito

Teatro Ocampo

MIÉRCOLES 18

 Divulgación

Programa: Arte, Historia y Tradición

Charla: Valladolid-Morelia, la ciudad vista a través de los documentos históricos

del Archivo Histórico Municipal

Imparte: Magali Zavala García

19:00 horas / Acceso gratuito

Patio de la Magnolia / Museo del Estado / MORELIA

 Evento especial

Festival Michoacán de Origen 2022

Concierto de Ireri Mejía. Género de rock-pop latino

18:30 horas

Zona de Origen / Centro de Convenciones y Exposiciones (CECONEXPO) /

MORELIA

 Teatro

3er. Encuentro Nacional de Jóvenes Dramaturnos, Morelia, Michoacán 2022,

perspectivas y enfoques

Obra infantil: Pájaros, la extinción de la juventud

19:30 horas / Acceso gratuito

Teatro Ocampo / MORELIA

 Música

“Viajes y Leyendas”. Concierto de música electrónica. Evento en el marco del 481

aniversario de la fundación de la ciudad de Valladolid, hoy Morelia.

Participan: Ana Karina Rosales, David Martínez Lara, Luis Ernesto Mesa, Mario

Martínez Rincón y Héctor Alfonso Luna, alumnos del Conservatorio de las Rosas

18:00 horas / Acceso gratuito

Museo de Arte Colonial (MACOL) / MORELIA

Perspectivas Sonoras 2022. Ciclo de conciertos en línea y mesas redondas

“Retrospectiva”. Concierto con Manuel Rocha Iturbide (México)

20:00 horas

Transmisión en https://www.youtube.com/user/CMMASmorelia

Organiza el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS)

JUEVES 19

 Artes visuales

O.R. 2022. Exposición de Miguel Rincón Pasaye

Inauguración 18:00 horas / Acceso gratuito

Salas 8 y 9 / Centro Cultural Clavijero / MORELIA

 Cine

Cine-club

Película: Morelos

17:00 horas / Acceso gratuito

Sala audiovisual / Museo Casa Natal de Morelos / MORELIA

 Eventos Especiales

Acercamientos sonoros. Conciertos didácticos con el ensamble de percusión

Versus 8

19 y 20 de mayo

09:00 horas

Actividad dirigida a niñas niños

Auditorio / Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS) /

MORELIA

1er. Encuentro por la Diversidad de Género

19 y 20 de mayo

De 16:00 a 20:00 horas / Acceso gratuito

Explanada del Centro Regional de las Artes de Michoacán (CRAM) y Teatro

Obrero / ZAMORA

Festival Michoacán de Origen 2022

Juan Alzate y Ensamble de jazzistas michoacanos

18:00 horas / Acceso gratuito

Explanada del Teatro Morelos (CECONEXPO) / MORELIA

 Divulgación













Conversatorio “Arte plumario ayer y hoy. Una experiencia artística sorprendente”.

Evento en el marco del 481 aniversario de la fundación de la ciudad de Valladolid,

hoy Morelia.

Participan: Carlos Paredes, María del Rosario Ortiz Marín y Martha Leticia López

Luna

18:00 horas / Acceso gratuito

Museo de Arte Colonial (MACOL) / MORELIA

 Teatro

3er. Encuentro Nacional de Jóvenes Dramaturnos, Morelia, Michoacán 2022,

perspectivas y enfoques

Obra: Yo sólo sé que no sé náhuatl

19:30 horas / Acceso gratuito

Teatro Ocampo / MORELIA

VIERNES 20

 Artes visuales

Actividades en el marco de la exposición: La fotografía como artefacto de la

memoria. Metamorfosis del paisaje en Michoacán a través del tiempo

17:00 horas / Acceso gratuito

Auditorio del Centro Cultural Clavijero / MORELIA

 Evento especial

Celebración del Día Internacional de los Museos

Participan: Museo de Arte Colonial, Museo del Estado y Museo de Arte

Contemporáneo Alfredo Zalce en el Festival de Talleres Educativos organizado

por la Red de Museos Michoacanos.

De 10:00 a 13:00 horas

Palacio Federal / MORELIA

 Divulgación

Presentación de resultados de la Licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural de la

Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

10:00 horas

Auditorio Gertrudis Bocanegra/ Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita /

PÁTZCUARO

-Exposición de mobiliario, juguete tradicional, alebrijes, textiles y maquetas

12:00 horas

Sala Gilberto Ramírez

Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita / PÁTZCUARO

 Evento especial

Festival Michoacán de Origen 2022

Festival infantil

Participan: Maraca y Pandereta, y Trotamundos Teatro

11:00 horas / Acceso gratuito

Teatro Morelos del Centro de Convenciones y Exposiciones (CECONEXPO) /

MORELIA

 Literatura

Presentación del libro “Relatos de la Calle Real” por José Antonio Sereno Coló

19:00 horas / Acceso gratuito

Sala audiovisual / Museo Casa Natal de Morelos / MORELIA

 Música

Concierto con la Orquesta Sinfónica de Michoacán. Primera temporada de

conciertos 2022

Director musical: Román Revueltas Retes

Programa: Sinfonías de Franz Joseph Haydn

-Sinfonía no. 27, en sol mayor

-Sinfonía no. 28, en la mayor

-Sinfonía no. 29, en mi mayor

-Sinfonía no. 30, en do mayor (Aleluya)

20:30 horas / Acceso con pase de cortesía

Teatro Ocampo / MORELIA

SÁBADOS 21

 Evento especial

Festival Michoacán de Origen 2022

Michoacán corazón de la Patria

Participan: Rocío Vega, Grupo Mezcal y Ballet Folklórico Corcovi

18:00 horas / Acceso gratuito

Teatro Morelos / Centro de Convenciones y Exposiciones (CECONEXPO) /

MORELIA

DOMINGO 22

 Artes escénica

Obra de teatro: El mundo mágico de Oz por la compañía teatral Oz

12:00 horas / Acceso gratuito

Auditorio Gertrudis Bocanegra / Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita /

PÁTZCUARO

CONVOCATORIAS

 Convocatoria federal de Cartel Círculo Nacional de Artes Escénicas

Chapultepec: Raíz México

La Secretaría de Cultura del estado invita a los artistas visuales mayores de 18

años que sean originarios y/o residentes de Michoacán a participar en la

convocatoria para elaborar el Cartel del programa del Circuito Nacional de Artes

Escénicas Chapultepec: Música Raíz México–Occidente y fortalecer la identidad

de la comunidad artística de dicha región.

La convocatoria tiene como objetivo crear identidad gráfica para el Circuito

Nacional de Artes Escénicas Chapultepec: Música Raíz México tomando en

consideración el eje temático Naturaleza y Cultura; así como rasgos identitarios de

la región Occidente como un elemento fundamental de pertenencia de los

individuos a su tierra, a su cultura y a su región.

La fecha de recepción de proyectos que deberá enviarse vía correo electrónico a

la dirección disenorm@cultura.gob.mx será a partir de la publicación de esta

convocatoria hasta el 19 de mayo de 2022 a las 23:59 horas. Puede revisar la

base de la convocatoria en la página:

https://cultura.michoacan.gob.mx/noticias/convocatoria-cartel-del-circuito-nacional-

de-artes-escenicas-chapultepec-musica-raiz-mexico/

TALLERES Y CURSOS

 Taller de Arte plumario en el Museo del Estado

La Secretaría de Cultura de Michoacán invita al público mayor de 15 años a

inscribirse al Taller de Arte Plumario, que será impartido en el Museo del Estado

de Michoacán (MEM) por Susana Contreras Rocha, a partir del 21 de mayo

durante 4 sesiones los sábados de 12:00 a 14:00 horas. El cupo estará limitado a

12 personas. Las inscripciones se realizarán a partir del 14 de mayo.

 Taller memoria y escritura

La Secretaría de Cultura de Michoacán invita a mujeres cis, Trans y a aquellas

identidades disidentes que se sientan convocadas y quieran desarrollar la parte

creativa en la escritura, a partir de la memoria como detonante de la misma. El

taller se desarrollará en Casa Taller alfredo Zalce y a lo largo de 4 sesiones (21 y

28 de mayo, y 4 y 11 de junio).

Las participantes leerán a diversas autoras cuya escritura es un ejercicio de la

memoria y desarrollarán sus propios textos a partir de esta corriente.

El taller tiene costo de recuperación y las inscripciones se realizaran a partir del 15

de mayo a través de la siguiente liga: https://forms.gle/MyBFspqh4AQPku3r9

 Cursos especializados del CMMAS

CMMAS+: Plataforma digital de educación, sonido y tecnología

CMMAS+ es una iniciativa del Centro Mexicano para la Música y las Artes

Sonoras necesarias para la adquisición de conocimiento, práctica y experiencia

sobre su tecnología y música, esencial para su trabajo artístico y/o profesional.

En su 15º aniversario, el CMMAS ofrece nuevas opciones adecuadas a las

circunstancias actuales a través de cursos especializados, conciertos,

performances y material académico. Para mayor información consulte la siguiente

dirección electrónica: https://cmmas.org

EXPOSICIONES

· Casa-Taller Alfredo Zalce / MORELIA

-Exposición de ilustración “Fantásticas e iluminadas”

Permanencia hasta el 8 de mayo de 2022

Dirección: Periférico Paseo de la República 406, colonia Félix Ireta, Morelia,

Michoacán

Horario de atención: Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas

· Centro Cultural Clavijero / MORELIA

-“O.R. 2022” de Miguel Rincón Pasaye

Salas 8 y 9 / Permanencia hasta agosto de 2022

-La fotografía como artefacto de la memoria. Metamorfosis del paisaje en

Michoacán a través del tiempo

Sala 3 / Permanencia hasta el 21 de mayo de 2022

-Territorios, fotografía de Santiago Arau

Sala 1 / Permanencia hasta junio de 2022

-Michoacán, Miradas desde afuera

Sala 4 / Permanente

-120 años de Cine Michoacano

Pasillos / Planta alta / Permanente

Dirección: El Nigromante 79, Centro Histórico, Morelia, Michoacán

Horario de atención: Martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas

· Museo del Estado / MORELIA

-Antigua Farmacia Mier

Entrada / Planta baja / Permanente

-Resistencia: Trama de tierra / Ríos de tiempo

Planta baja / Permanente

-Cóncavo, Convexo. Rostros de Identidad

Sala Historia / Planta alta / Permanente

-El Juguete Tradicional Michoacano

Sala de Exhibición Temporal / Planta alta / Permanencia hasta el 4 de junio

Dirección: Guillermo Prieto 176, Centro Histórico, Morelia, Michoacán

Horario de atención: Martes a viernes de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 20:00 horas;

sábados y domingos de 10:00 a 18:00 horas

· Museo de Arte Colonial / MORELIA

-Esculturas de pasta de caña de maíz del siglo XVI y XVII

-Pinturas coloniales del siglo XVIII

Permanentes

Dirección: Benito Juárez 240, Centro Histórico, Morelia, Michoacán

Horario de atención: Lunes a domingo de 09:00 a 20:00 horas

· Museo Casa Natal de Morelos / MORELIA

-Morelia Señorial

Permanencia hasta el 31 de mayo de 2022

-Muestra de la vida y obra de José María Morelos y Pavón

Permanente

Dirección: La Corregidora 113, Centro Histórico, Morelia, Michoacán

Horario de atención: Lunes a domingo de 10:00 a 18:00 horas

· Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce / MORELIA

-“5 décadas del Museo de Arte Contemporáneo”

Permanencia hasta el 15 de mayo de 2022

-“Maestro Alfredo Zalce 1908-2003”

Sala Alfredo Zalce / Planta baja / Permanente

Dirección: Avenida Acueducto 18, Centro Histórico, Morelia, Michoacán

Horario de atención: Martes a viernes de 10:00 a 19:00 horas; sábados y

domingos de 10:00 a 18:00 horas

· Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita / PÁTZCUARO

-“De la invisibilidad a la transparencia” de Didier Dorval

Salas Alfredo Zalce y Jesús Escalera / Permanencia hasta el 10 de julio de 2022

-Colectiva “Pintores michoacanos por la pacificación de Tierra Caliente”

Pasillo de máscaras / Permanencia hasta el 26 de junio de 2022

-Textiles y fotolibros: “Patchwork: Healing Blanket / La Manta de Curación (pieza

por pieza, país por país)”

Pasillos y Sala Jesús Escalera / Permanencia hasta el 5 de junio de 2022

-“Dibujos y acordes cotidianos” de María Teresa Tejeda

Permanencia: 26 de junio de 2022

Biblioteca del Libro Ilustrado (BLI)

Dirección: Enseñanza S/N, Centro, Pátzcuaro

Horario de atención: Martes a sábado, de 10:00 a 19:00 horas; domingo 11:00 a

18:00 horas.