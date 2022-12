Carta de los emprendedores mexicanos a Santa Claus

El 2022 se ha caracterizado como un año complejo en materia económica. La mayoría de

las empresas en México se han ajustado a operar en niveles de supervivencia a

consecuencia de la inflación, la cual se mantiene por arriba del 8%; además, el panorama

es poco alentador ante una posible recesión para el 2023.

Aunque transitamos por un contexto de incertidumbre, el emprendimiento ha sido resiliente.

De acuerdo con la última Radiografía del Emprendimiento, elaborada por la Asociación de

Emprendedores de México (ASEM), en el país los motivos principales para emprender

están relacionados con el crecimiento personal y profesional (43%) así como solucionar un

problema en el mercado o la sociedad (33%).

“Lo que habla de un espíritu emprendedor fuerte y resiliente, a cargo de fundadores que ven

un problema y buscan la forma de solucionarlo para bien. De emprendedores que quieren

cambiar el mundo para hacer un lugar mejor para todos. Fin de año es un buen momento

para hacer un balance como emprendedores ver hacia atrás, agradecer todo lo que hemos

logrado, pero también apuntar qué necesitamos para seguir impulsando proyectos y seguir

cambiando la vida de las personas”, apunta Tamara Chayo, CEO y Founder de MEDU

Protection, startup mexicana dedicada a la fabricación de indumentaria médica sustentable

y segura.

Con la llegada de diciembre y el espíritu navideño a todo lo que da, la joven emprendedora

mexicana señala que este año su carta a Santa Claus incluirá:

1) Más oportunidades de financiamiento accesible para empresas innovadoras y el

desarrollo de nuevos proyectos.

2) Impulso al desarrollo tecnológico de empresas preocupadas por el medio ambiente e

incentivos que les permitan generar un mayor impacto a favor de la ecología

3) Creación de redes de apoyo de emprendedoras para intercambiar experiencias y

conocimiento, con el objetivo de apoyarse mutuamente y abrir espacio para la

inclusión en el ecosistema.

“Mi carta a Santa Claus es la carta de una emprendedora apasionada por lo que hace, pero

que también se ha dado cuenta de grandes disparidades y desafíos que frenan el desarrollo

de todos los emprendimientos. Nadie dijo que este camino sería fácil, pero si visualizamos

las áreas de oportunidad, se pueden generar propuestas más idóneas en beneficio del

ecosistema”, añade la CEO de MEDU Protection.

México, país de emprendedores

Al igual que Tamara, otros emprendedores ya preparan su carta a Santa Claus. Estos

deseos están llenos de esperanza y ganas de hacer de México un país de emprendedores.

Bernardo Prum, emprendedor, especialista en finanzas y fundador de la compañía Creze,

apunta que su carta para Santa tiene tres deseos muy puntuales:

1) Que tengamos salud, después de tener todos estos años llenos de pandemia que mi

familia, México y el resto del mundo no vuelva a sufrir una crisis sanitaria, tanto para

los negocios como para las personas es lo único y lo primero.

2) Que no se interrumpa el gran avance que se ha tenido en globalización y apertura

de economías. La reciente guerra y tensiones entre Estados Unidos y China pueden

frenar o retroceder el avance de muchas décadas de estabilidad geopolítica y de

apertura de mercados.

3) Que la economía no entre en recesión, dado que los gobiernos del mundo han

subido las tasas mucho para controlar la inflación esto va a generar que la gente y

los negocios gasten menos, lo cual probablemente tenga un impacto en ventas,

tenemos que estar preparados para entregar más valor a nuestros clientes y tener

reservas.

Mayor acceso a financiamiento

De acuerdo con la ASEM, el 54% de los empresarios considera que la falta de acceso a

financiamiento es lo más difícil de emprender; 53% que son los altos costos de la estructura

fiscal y laboral; 36% apunta que la falta de educación o preparación para empresarios y

31% señala a la burocracia ineficiente.

Con estos aspectos coincide Luis Arandia, emprendedor y fundador de empresas como

Marketank y GRUPO DXV. Para él, su carta a Santa Claus incluye:

1) La creación de un organismo descentralizado que articule al ecosistema, además

que apoye y fomente el emprendimiento y la innovación.

2) Incentivos fiscales para empresas que incorporen prácticas de apoyo al medio

ambiente y a los modelos de negocios sociales.

3) Estado de derecho y un mejor contexto que incentive las negociaciones con una

visión global.

“Aunque este año la lista de deseos navideños es diversa, también hay puntos nodales que

evidencian lo que necesitamos los emprendedores: un poco de impulso, del resto nos

encargamos nosotros”, concluye Tamara Chayo.