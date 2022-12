Capacita Sedeco sobre el arte de vender en línea

Morelia, Michoacán, 17 de diciembre del 2022.- Algunas de las razones para que los negocios estén en línea son posicionamiento de marca, mayor alcance de clientes, generación de confianza, reducción de costos al prescindir de un lugar físico, expresó el capacitador Roberto Torres Pérez.

Al ofrecer la charla “El arte de vender en línea”, como parte de la estrategia acadeMich de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), el consultor estratégico de la empresa Shawara recordó que el 56 por ciento de los consumidores buscan productos a través del teléfono celular.

Ello permite eliminar barreras o límites geográficos y hace que contar con un lugar físico para el negocio se vuelva prescindible, lo que permite un ahorro que se puede destinar a la reinversión en el negocio.

El especialista mencionó como opciones para vender en línea las redes sociales, página web, plataformas de comercio en línea (Mercado Libre, Amazon, Shopify), entre otras.

Explicó que algunos de los errores que se cometen para evitar vender en línea son: Pensar que el negocio propio no es apto para venta en línea, que se va a vender solo, es decir, que cualquier plataforma de venta en línea debe generar sinergia; no contar con procesos adecuados para su seguimiento; no conocer al cliente.

Refirió siete pasos claves para vender en línea, en el que el primero es identificar la estrategia considerando reconocimiento de la marca, generación de prospectos, venta en línea directa y citas.



Un segundo paso es identificar la línea de negocio; tercero, definir al cliente, sus necesidades y comportamiento social; cuarto paso, plataformas: Reconocimiento y prospección (Facebook, Instagram, LinkedIn) y venta directa (Mercado Libre, Apps, Google Adwords).



El quinto paso es el mapeo del proceso comercial, en donde el capacitador dio algunos ejemplos para identificar gráficamente los pasos a seguir. Este mapeo ayudará a definir el proceso y dimensionar el tiempo que tomará cada uno.



El sexto paso es conocer el retorno de inversión antes de contratar el servicio, en tanto que el séptimo es generar contenido de valor, a partir de las necesidades detectadas en nuestros clientes.

Las personas interesadas en escuchar esta capacitación pueden hacerlo en cualquier momento del día en la página de Facebook de Espacio Emprendedor, a través del enlace https://www.facebook.com/espacioemprendedor.mx/videos/457868896424458.