Caos en las calles de Nueva York: Choques múltiples tras una persecución de dos horas a Harry y Meghan por los paparazzi￼￼￼￼

El príncipe Harry, su esposa Meghan Markle y su suegra Doria Ragland se vieron involucrados en una “caótica persecución automovilística” protagonizada por paparazzi, según informó un portavoz del príncipe el miércoles.

Todo ocurrió después de que la pareja asistiera a una prestigiosa ceremonia de premiación organizada en Nueva York por la Ms. Foundation for Women, donde se homenajeó a Meghan por su destacada labor.

Imágenes que se han difundido en las redes sociales capturan a Harry, Meghan y Doria Ragland dentro de un taxi.

“Anoche, el duque y la duquesa de Sussex, junto con la señora Ragland, se vieron envueltos en una peligrosa persecución automovilística a manos de paparazzi extremadamente agresivos”, declaró el portavoz en un comunicado.

“Esta persecución implacable, que duró más de dos horas, provocó múltiples colisiones cercanas con otros conductores en la vía, peatones e incluso dos agentes del Departamento de Policía de Nueva York”, añade el comunicado.

Harry y Meghan renunciaron a sus roles reales en 2020 y se mudaron a Estados Unidos en parte debido al intenso acoso mediático que experimentaron mientras vivían en el Reino Unido.

El pasado 25 de abril, el príncipe Harry presentó una demanda contra la rama británica de los medios de comunicación de Rupert Murdoch, alegando diversos actos ilícitos presuntamente cometidos por sus tabloides, The Sun y el ya desaparecido News of the World, desde mediados de los años 90 hasta 2016.

En contraste, su hermano, el príncipe William, llegó a un acuerdo con el Palacio de Buckingham en relación a una demanda por escuchas telefónicas contra el periódico News Group Newspaper de Murdoch, por una “significativa suma de dinero”, según afirmaron los abogados de Harry en documentos judiciales.