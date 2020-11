Candidatos commodities, hoy en Carrera 2021

Carrera 2021



Candidatos commodities.



Christián Gutiérrez.

Los aspirantes a candidatos en Michoacán, me parecen aspirantes commodities, es decir, todos lucen iguales.

Un commodity, desde una óptica de economía o mercadotecnia, es un “bien homogéneo”; es un “producto básico”.

Los commodities se producen de manera masiva y de manera uniforme, y su mas significativa característica, es que no posen ningún valor que los haga diferentes unos de otros.

Piense en el trigo, el oro, el agua, el petróleo (crudo).

Todos estos productos se venden en el planeta tierra y la complejidad de su venta radica en convertirlos en productos atractivos, con valores únicos, para que sea más fácil su compra-venta. Imagine que usted venderá agua; ¿qué haría para diferenciar el agua de Michoacán y la de Guanajuato? El gran reto, es diferenciarlas, se lo aseguro.

Este fin de semana que recién pasó, terminamos el Diplomado en Comunicación Política en una Universidad de Michoacán. Como docente, le llevé a los participantes las materias de Neurocomunicación y Neuromarketing político para campañas y en gobierno. Y algunas de las conclusiones arrojadas en la sesión final, nos indicaron que los aspirantes a candidaturas en Michoacán para las elecciones de 2021, son commodities.

Basta con que usted vea los espectaculares de los aspirantes que están en la avenida Lázaro Cárdenas o en la avenida Juan Pablo Segundo, de Altozano, en Morelia, Michoacán.

Con los estudiantes, analizamos la imagen de estos aspirantes y se aterrizaron algunas ideas:

a) En identidad gráfica, no se diferencian unas imágenes de otras.

b) Su marketing político, suele ser “el de siempre”. Es decir, más con un sentido de publicidad comercial.

c) En todos los espectaculares, hay ausencia de mensaje poderoso y diferenciado.

d) No están elaborados con neuromarketing político o con neurocomunicación.

e) No despiertan emociones, pues se ven como los vistos hace tres o seis años.

Decir nombres, apellidos o los partidos políticos, es lo de menos.

Como consultor me dedico a observar para analizar y construir la comunicación y el marketing de los aspirantes y de políticos en Michoacán, y aún les aprecio lo mismo; más de lo mismo.

Se habla de una #GranAlianza, pero estos partidos no dejan de quedarse en el plano de: unión de tres partidos, para meterle el pie al puntero.

Se habla de un partido político puntero en las encuestas, pero su ausencia más evidente -desde luego es una ironía-, es que no hacen neurocomunicación y neuromarketing político, pues su única fuerza propia, está en la fuerza de López Obrador. Desde luego, esto también es una ironía.

Todas y todos los aspirantes a candidatos siguen siendo commodities, en su comunicación y sus “mensajes”.

Los alumnos del Diplomado ya se percataron de ello, y les dejé ideas para ser trabajadas en las campañas del año 2021.

¿Lo harán? No lo sé, pero les seguiré la pista.

En tanto, inocularé a estudiantes de otra universidad, con las mismas disciplinas: el neuromarketing político y la neurocomunicación política.