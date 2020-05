Camioneta embiste puesto de garbanza y elotes en Morelia; hay 3 heridos

Morelia, Mich.- Jueves 07 de mayo de 2020.- Un conductor accionó la reversa de su camioneta y al acelerar chocó contra un puesto ambulante de garbanza y elotes que estaba ubicado a la orilla de la carretera Morelia-Mil Cumbres. Derivado del accidente, el dueño del citado negocio y sus dos hijos menores quedaron lesionados, trascendió en la labor noticiosa.

Lo anterior ocurrió la tarde de este jueves, justo frente a un templo religioso localizado en la colonia Los Pirules. La unidad implicada en los hechos es de la marca GMC Jimmy, color azul con blanco, cuyo chofer fue detenido.

Unos vecinos reportaron el percance al número de emergencias 911. Luego, en el sitio se presentaron unos paramédicos locales, quienes otorgaron los primeros auxilios a los heridos.

Afortunadamente, los pacientes no sufrieron daños de gravedad, ellos fueron canalizados a una clínica particular para su adecuada atención médica; la identidad de los afectados no la proporcionaron las autoridades policiales.

Patrulleros municipales arribaron a la escena y se encargaron del peritaje correspondiente, además aseguraron el vehículo y lo llevaron a un corralón.