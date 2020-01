Morelia, Michoacán, a 16 de enero de 2020.- La capacitación permanente en niñas, niños, jóvenes y docentes, es una premisa del Gobierno de Silvano Aureoles Conejo, que será pilar fundamental para seguir avanzando en los indicadores educativos en la entidad.

Es por eso, que la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), realiza actividades culturales, deportivas y educativas de manera gratuita, en las instalaciones del Centro Lúdico Inclusivo Pedagógico (CLIP), que se encuentra en la oficinas centrales de la dependencia.



Computación, habilidades motrices, aprendiendo a cuidar mi cuerpo, baloncesto, lectura, diversidad e inclusión, taller de tarea, entre otros, son los cursos que se imparten a niños y niñas que por diversas causas y en algunas ocasiones, no acuden a la escuela y; acompañan a sus padres y madres a SEE.

Cabe resaltar que todos los talleres tienen diferentes propósitos, sin embargo; están encaminados, para que las y los alumnos desarrollen sus habilidades, y refuercen lo aprendido en la escuela a través del juego.

Informar que en lo que va del 2020, este espacio lúdico ha atendido a más de 350 alumnos y alumnas de nivel básico.