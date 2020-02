Morelia, Mich., a 10 de febrero de 2020.- En México cada vez son peores las perspectivas de crecimiento económico, ya que la falta de certeza en la política instrumentada por el Gobierno Federal mantiene a inversionistas y al sector productivo en un estado de zozobra, apuntó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.



El diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática refirió que la tasa de interés neutral establecida por el Banco de México aún permanece por encima de su nivel, y se prevé que aunque con una ligera variación permanezca en esas condiciones durante todo el año, lo que impacta negativamente las perspectivas de crecimiento económico para el país.



Por ello, las tasas de interés en México continuarán entre las más altas de los países emergentes lo que imposibilita la reactivación de las actividades productivas.



“Las condiciones de adversidad que la política pública del Gobierno Federal ha venido generando para la planta productiva, sin duda no ha mostrado aún su rostro más cruento, ya que lejos de corregir la ruta sólo se han tomado acciones menores a manera de paliativo mediático, pero que en sustancia no representan ninguna variación”.



El diputado por el Distrito de Hidalgo, apuntó que la falta de crecimiento económico frena las posibilidades de desarrollo y condiciona el futuro de varias generaciones en México, ya que esta tendencia negativa en algún momento a futuro tendrá que tener medidas que la frenen, posteriormente esas medidas deberán empezar a probar su eficacia y de tenerla tardará en verse sus efectos.



“El problema es que al menos en los próximos cuatro años no vemos que el camino vaya a rectificarse, por lo que las posibles acciones de atención serán en gobierno futuros, ya cuando nuestro país se encuentre en una situación de colapso como el que han vivido otros países de la región”, señaló Tony Martínez.