CACECA acredita los programas de Licenciatura en Contaduría y Administración de la UMSNH

La UMSNH pionera en los procesos de acreditación en línea, a nivel nacional la FCCA de la UMSNH ocupa el segundo lugar dentro de las universidades públicas que logran la acreditación recibiendo la visita de evaluación a distancia.

El Consejo para la Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA), organismo avalado por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), determinó acreditar los programas de licenciatura en Administración y Contaduría, licenciaturas impartidas por la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas dependiente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por un periodo de cinco años.

El periodo de la acreditación de los programas académicos de Contaduría y Administración, tendrá una vigencia del 24 de Julio del 2020 al 24 de Julio del 2025, de acuerdo al dictamen firmado por el Dr. Eduardo Ávalos Lira, Presidente del CACECA y avalado también por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C. (COPAES) y por el International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE).

Este reconocimiento a la calidad de los programas académicos otorgados por el CACECA es en beneficio no solo de los egresados de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, sino también para los 2,771 alumnos de la licenciatura en Contaduría y los 1,730 estudiantes de la licenciatura en administración con los que cuenta la FCCA, que representan el 12.5% de la matrícula evaluable de la UMSNH.

La acreditación es el mecanismo por el cual las universidades generalmente aseguran la calidad educativa y adquieren el reconocimiento dentro de sus comunidades en un contexto regional, nacional e internacional. Además, la acreditación y la certificación son la manera como las universidades sobresalen entre la multitud posicionándolas como universidades de calidad y que las distingue de aquellas que están proliferando recientemente, ahora cuando la educación superior se ha convertido en otra mercadería de la actual economía global.

“A nivel estatal, es el primer proceso de reacreditación que se logra realizar en línea, mientras que a nivel nacional la FCCA es parte de las 10 Instituciones que han logrado presentar su proceso de reacreditación y lograrlo, el siguiente paso es reacreditar el programa de licenciatura en Informática administrativa, la cual está en puerta en noviembre”, señaló el Dr. Evaristo Galeana Figueroa. “Alumnos, profesores y trabajadores de la FCCA son los principales actores de este logro”, finalizó el director de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Casa de Hidalgo.

El rector de la Universidad Michoacana, Dr. Raúl Cárdenas Navarro, celebró el logro de la reacreditación de los programas de licenciatura de la FCCA, y destacó la necesidad de permanecer con estándares académicos de calidad que permitan a la máxima casa de estudios del Estado de Michoacán, seguir perteneciendo al Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) ofreciendo así a los estudiantes y egresados nicolaitas, una alta competitividad académica.