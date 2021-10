C5i debe ir a auditoría por inoperancia: Gobernador de Michoacán

RED 113 MICHOACÁN Redacción

Morelia, Mich.-04 de Octubre de 2021.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que el CentroEstatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i), debe ser auditado debido a su inoperancia y fallas tanto en operaciones como en infraestructura.

El mandatario estatal señaló que hay varias cámaras que no sirven y que el edificio central muestra múltiples desperfectos.

“Pudimos constatar de manera directa sus carencia, está extremadamente limitado, aproximadamente el 30 por ciento de las cámaras no funcionan, las que funcionan no tienen la capacidad de almacenaje de la información, es decir, no opera como un C5i, es altamente ineficiente y además sus condiciones son muy precarias (…), existen goteras, su diseño arquitectónico que es muy caprichoso no permite que hay total visibilidad con las cámaras, no

funciona el elevador”, señaló el gobernador, quien explicó que el mismo constató la situación a través de una revisión personal.

Por lo anterior se comprometió a convertir la institución en un ente operativo y a revisar situaciones delicadas que incluyen el manejo de la información.

A lo anterior se suma que la Secretaría de Seguridad Pública tiene adeudos y gastos por comprobar por más de 700 millones de pesos que datan del 2015 al 2021, según lo que la administración pasada informó a la actual.

Los vehículos también son otra de las situación que queda pendiente por revisar, pues el pasado 1 de octubre durante la entrega de mando de la Secretaría de Seguridad Pública, el ahora extitular de la misma, Israel Patrón, informó que hay 256 vehículos en mantenimiento y 524 patrullas operativas.

En dicho reporte se indicó que hay 5 mil 316 cámaras operativas.