Busca Comité de Seguridad en Salud de LC, frenar rebrote de COVID-19

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 24 de septiembre de 2020.- Con el objetivo de frenar el rebrote de COVID-19, el Comité de Seguridad en Salud de Lázaro Cárdenas acordó fortalecer las acciones sanitarias a fin de proteger la vida y la salud de la población, ya que la epidemia sigue activa en el puerto.



Con 593 casos activos confirmados, de un acumulado de 4 mil 198 casos confirmados, 228 defunciones y 33 personas hospitalizadas, Lázaro Cárdenas se mantiene en los primeros lugares de los municipios con mayor contagio, toda vez que, de cada 10 pacientes estudiados, seis resultan positivos, de un universo de 8 mil 17 pruebas realizadas, de la enfermedad para la que no existe cura o vacuna.



Encabezada por la titular de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), Diana Carpio Ríos, en la sesión de trabajo participó la delegada del IMSS, María Luisa Rodea Pimentel y la presidenta municipal María Itzé Camacho Zapiaín, así como autoridades militares y policiales, además de organismos empresariales, religiosos, transportistas, jefes de tenencia y líderes sectoriales quienes respaldaron las labores a implementar.



“La corresponsabilidad del autocuidado es fundamental, si no entendemos el riesgo individual que conlleva el reunirse sin medidas de autoprotección, como el uso de cubrebocas y mantener en todo momento la sana distancia, no lograremos romper la cadena de contagio; estas reglas van a quedarse para toda la vida, y debemos aprender a vivir con ellas”, enfatizó la titular de la SSM.



Dentro de las acciones a fortalecer, se acordó implementar una campaña para fomentar que las personas acudan a las unidades de salud, revisión y ajuste de protocolos en las empresas, y de protección “Fuera del área de Trabajo”, para romper cadena de contagios.



Lo anterior, de la mano con la estrategia ya implementada que contempla el uso obligatorio del cubrebocas, la sana distancia, lavado frecuente de manos, así como la instalación de filtros sanitarios y aforos limitados en los establecimientos esenciales y no esenciales.



De cara a la llegada de la temporada invernal y con esta, de la influenza, las autoridades sanitarias ya tienen completada una estrategia interinstitucional para vacunar a la población, principalmente las y los menores de 5 años, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, obesidad, hipertensión o asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) por considerarse con mayor vulnerabilidad.