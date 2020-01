Morelia, Michoacán, a 29 de enero de 2020.- El Gobierno de Silvano Aureoles Conejo, brinda facilidades para realizar los trámites que ayudan a niñas, niños y jóvenes migrantes a continuar con sus estudios.

La falta de documentación de identidad y de antecedentes escolares no será impedimento, para que ciudadanos migrantes se inscriban a la escuela de su elección; además, la inscripción no estará condicionada a la obtención del acta de doble nacionalidad ni de la CURP, informó la Secretaría de Educación en el Estado (SEE).

Las y los alumnos migrantes, que estén interesados en continuar sus estudios, deberán acudir a la escuela de su elección y ahí, llenar un anexo que será entregado en cada institución con los siguientes datos: nombre y fecha de nacimiento, fecha en que llegaron al país y último grado de estudios cursados, para su ingreso.

A través del Programa de Educación Migrante de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), se proporciona orientación y apoyo a todas las personas que requieren recuperar documentos comprobatorios de estudios realizados en los Estados Unidos.

Para mayores informes, los interesados podrán acudir a las oficinas de Educación Migrante, ubicadas en Avenida Madero Pte. 4830, Col. La Quemada o comunicarse al teléfono 3347020, o en la web probem.michoacan@michoacan.gob.mx