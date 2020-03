Billy Joel se despide de México con una presentación inolvidable, el adios de Piano Man #Videos

Ciudad de México, a 07 de marzo de 2020.- Una noche de ensueño, llena de energía y de talento, fue la que se vivió la noche de este viernes en la capital mexicana, ante las increíbles interpretaciones de un Billy Joel en su gira del adiós.

Still rock and roll to me, Uptown girl, We didn´t start the fire, entre muchas otras, deleitaron y encendieron al público asistente, tras casi 13 años de su última presentación en la CDMX, Billy Joel simplemente arrasó en el Foro Sol.

Su presencia, personalidad, la armónica y la legendaria “Piano Man”, fueron el marco para la triste despedida de Billy Joel de suelo mexicano, en su gira del adiós.

Videos de Ricardo Hernández Wences

Foto de portada, twitter @Billyjoel