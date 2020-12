Beneficia SEE con entrega de equipo electrónico a quienes más lo necesitan

Morelia, Michoacán; a 16 de diciembre de 2020.- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE), ha cumplido con una entrega más de equipos electrónicos a estudiantes de bajos recursos y comunidades alejadas, a efecto de brindarles las herramientas necesarias para que no abandonen sus estudios.



Durante esta acción que forma parte del inicio de un programa titulado “Educación Solidaria” promovido por la SEE, autoridades educativas realizaron la entrega de tabletas a niñas, niños y jóvenes de tres municipios de la entidad.

En la Escuela Primaria Nicolas Bravo, de Maravatío, se entregaron 10 tabletas y material didáctico para apoyar el trabajo escolar a la distancia de jóvenes de Educación Media Superior y Superior, correspondientes a CECYTEM, UTOM e IMCED.

El mismo número de equipos se entregó en la Escuela Primaria Vicente Riva Palacio, de Acuitzio del Canje, y en la Secundaria Federal Lázaro Cárdenas, de Tacámbaro.

Cabe recordar que, como primera acción para fortalecer la educación solidaria, al finalizar la semana se habrán entregado un total de 200 herramientas de apoyo electrónico que les permitan a los estudiantes estar al margen de la Nueva Convivencia.

Esta distribución inició desde el pasado lunes 14 de diciembre y continuará en distintas regiones de Michoacán, para incentivar y motivar a las y los estudiantes de todos los niveles educativos a continuar con su aprendizaje a la distancia, durante este ciclo escolar 2020-2021, donde se busca proteger y cuidar de la salud de todas y todos.

En este tenor la SEE asegura que la suma de esfuerzos, hace posible una #EducaciónSolidaria con la que se beneficiará a los que más lo necesitan.