Bedolla y diputados de la 4T trabajarán por recuperar la gobernabilidad en Michoacán

Morelia, Michoacán, 06 de agosto del 2021.- El gobernador electo de Michoacán, y quienes serán diputados de Morena en la próxima legislatura, acordaron mantener estrecha coordinación para definir una agenda de trabajo orientada a que el Legislativo y el Ejecutivo defiendan los intereses de las y los michoacanos, y no sean impulsadas políticas lesivas como la creación de nuevos impuestos.

Los diputados electos se reunieron con Ramírez Bedolla con el objetivo de reafirmar los principios de la cuarta transformación en su labor legislativa. Con ese propósito, Rafael Barajas “El Fisgón”, director del Instituto de Formación Política de Morena, recalcó que los representantes populares y funcionarios públicos de la cuarta transformación están llamados a trabajar por revertir el daño que durante décadas hicieron los gobiernos neoliberales al país y al pueblo mexicano.

Por medio de una conferencia virtual, El Fisgón convocó a los legisladores de Morena a ser los mejor formados en la historia de Michoacán, con convicciones, que no se dejen marear por el oropel del poder, y que tengan conciencia de que están gobernando para el pueblo de México, y para realizar una transformación de fondo.

Alfredo Ramírez dijo que uno de los retos mayores al que deberán hacer frente, tanto él como gobernador y ellos como diputados de la LXXV Legislatura, será reestablecer la gobernabilidad en Michoacán, ya que actualmente el estado atraviesa por una crisis financiera y de seguridad que desestabilizan a la entidad.

El gobernador electo y los diputados acordaron seguir trabajando en una agenda conjunta que contribuya a responder a las necesidades de las y los michoacanos, además de mantenerse fieles en su desempeño a los principios obradoristas de no mentir, no robar, y no traicionar al pueblo de Michoacán.

