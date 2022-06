Bedolla debe gobernar y rendir cuentas a las y los michoacanos: Octavio Ocampo

Morelia, Michoacán, a 01 de Junio 2022.-El gobernador del estado debe gobernar y rendir cuentas a las y los michoacanos, no al Presidente de la República, coincidieron en señalar las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), luego de que el mandatario estatal justificó que su presencia en las campañas electorales de Aguascalientes y Quintana Roo por “deberse” al Presidente de México.

Asimismo, el PRD exigió que se transparente y se informe quién usa las aeronaves propiedad del gobierno del estado.

Al fijar el posicionamiento semanal ante los medios de comunicación, Octavio Ocampo Córdova, Presidente del PRD, hizo un llamado al gobernador para que asuma su responsabilidad y atienda los problemas del estado, como la inseguridad, el tema educativo, los conflictos sociales que se han presentado en las comunidades indígenas.

“El gobernador no debería de negar los problemas que hay en Michoacán, los problemas sociales, que por falta de pericia política el estado vive ingobernabilidad, el magisterio, la Meseta Purépecha, la inseguridad, eso es lo que no debe negar. La cruz de su parroquia es Michoacán, no es el presidente de la República, el gobernador se debe a los michoacanos y a ellos les debe responder, no al Presidente ni a su partido, su responsabilidad está aquí”, expresó Octavio Ocampo.

Por otra parte, el dirigente estatal del PRD, exigió al gobierno del estado que se transparente y se informe a la ciudadanía quién utiliza las aeronaves que son propiedad del gobierno del estado.

Luego de exhibir la bitácora de vuelos de las aeronaves en donde se aprecia que viajaron a Cancún, Zihuatanejo, Corozal, en Belice, Octavio Ocampo cuestionó, ¿quién usa el avión y para qué lo usan?, al final es una propiedad de las y los michoacanos, por eso, solicitamos que se informe quién usa las aeronaves y con qué fin.

El 5 de junio la ciudadanía saldrá a votar para salvar a México

Por otra parte, el dirigente del PRD, Octavio Ocampo destacó que el próximo 5 de junio, las y los mexicanos saldrán a votar en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quinta Roo y Tamaulipas, por los candidatos de la coalición integrada por los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional, y con su voto se buscará salvar a México.

“El PRD está presente, vamos a dar una gran sorpresa, vamos a tener muchos triunfos; y desde Michoacán nos sumamos a que el proceso electoral se lleve en términos de paz”, afirmó.

Estuvieron presentes en esta Conferencia de Prensa: José Guadalupe Aguilera Roja, Secretario general del PRD; Verónica Naranjo Vargas, de Agenda de igualdad de género, Diversidad Sexual, Derechos Humanos, de las Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología; Luis Manuel Magaña Magaña, Secretario de Asuntos Electorales y Política de Alianzas; Rosario Cruz García, Secretaria Técnica y Juan Antonio González, representante de los jóvenes del PRD.