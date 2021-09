Bedolla apuesta por la transparencia: Julio Peguero

Morelia, Michoacán. – En la firma de “La alianza popular para continuar con la transformación de México”, Julio Peguero Espinosa, líder y fundador en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Michoacán celebró el triunfo y la continuidad con la que se avizora el nuevo gobierno de Michoacán, encabezado por el Gobernador Electo, Alfredo Ramírez Bedolla.

“Alfredo, en las personas que estamos aquí, encuentras grandes aliados, para que esté primero de octubre, de inicio la Cuarta Transformación en Michoacán”. Expresó Peguero Espinosa morenista ante líderes, referentes de Morena y el Gobernador Electo, Alfredo Ramírez Bedolla.

Asimismo, el fundador de Morena en el estado, celebró que Alfredo Ramírez, haya hecho un proceso electoral transparente sin opacidad, con honestidad y, de igual forma invitó a -no abonar a la confusión- por parte parte de los miembros de morena al interior del partido.

“Lo que a la gente no le gustó, es que haya mentiras, no tanto imposiciones; que digan que van a haber encuestas y no las hay”. Señaló Julio Peguero.

Para finalizar el liderazgo de morena, reafirmó el compromiso que Morena tiene con el pueblo mexicano y michoacano y que su principal fuerza es -el pueblo organizado-.

“Reafirmaremos a morena como instrumento de lucha del pueblo para la transformación del país”.