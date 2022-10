Batalla a prácticas que atentan contra el bien común es mandato no sólo legal sino de conciencia: Mónica Valdez

Dar la batalla a prácticas que atentan contra el bien común es un mandato no solo legal sino de conciencia, recalcó la diputada Mónica Valdez Pulido, presidenta del Comité de Administración y Finanzas de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.



La diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, señaló que esta batalla contra prácticas fuera de la legalidad, implica asumir con toda rectitud, seriedad y transparencia la responsabilidad pública encomendada por las y los michoacanos.



“Por eso hablar de combatir a la corrupción y a la impunidad no puede ser un eslogan o mero discurso, sino un asunto de primerísimo orden, que debe entenderse más allá de la coyuntura y el genuino señalamiento público frente a las desviaciones en que incurren quienes ostentan una responsabilidad pública”.



La legisladora por el Distrito de Zacapu recalcó que en cada persona está el colectiva e individualmente poner punto final a una práctica que afecta no sólo el quehacer público, sino también la manera en cómo nos relacionamos como sociedad: la corrupción.



“Por ello desde el Comité de Administración y Control del Congreso, hemos venido dando la batalla para transparentar el ejercicio de los recursos públicos que ejerce el Poder Legislativo, pugnando por desterrar indicios o situaciones de corrupción que detectemos”.



Recordó que la corrupción tiene consecuencias desastrosas en el desarrollo cuando los recursos que deben destinarse a escuelas, clínicas de salud, y otros servicios públicos esenciales, se desvían y se ponen en manos de personas deshonestas.



“La afectación más grave no se encuentra en el tema económico sino en la vulneración de principios básicos que sustentan nuestras relaciones como son el respeto, la honestidad, el esfuerzo, la tolerancia, la paz, la solidaridad, el compromiso y la responsabilidad”, finalizó.