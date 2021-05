¡Basta de ver a la política como un negocio personal: Hipólito Mora!

Morelia, Michoacán.- Nuestro candidato a gobernador, Hipólito Mora Chávez, hizo un llamado desde Zamora, a todas las y los michoacanos, a que ya no le den el voto a los partidos de siempre, a que no lo desperdicien y aprovechen la oportunidad de un verdadero cambio.

¨Vean cómo piden licencia para brincar de un cargo a otro. No están a gusto en ningún lado, solo piensan en el bien de ellos. Los legisladores haciendo leyes que solo benefician a un círculo muy pequeño de personas. Basta de ver a la política como un negocio personal¨. Comentó Mora Chávez.

Michoacán está muy cerca de decidir por un cambio, de elegir a representantes ciudadanas y ciudadanos que trabajen por el bien de todos. Los michoacanos han abierto los ojos y votarán cuatro veces PES este seis de junio.

¨Si no hacemos algo a tiempo, nos van a terminar de tronar, digamos basta. Vamos a levantar a Michoacán¨. Aseguró Hipólito Mora.

Por otra parte, el candidato al Gobierno de Michoacán, aseguró que no le importa las consecuencias que tenga y que ha tenido por su lucha social, lo único que busca es ser ejemplo y el mejor Gobierno que haya tenido Michoacán.

¨Una vez que ganemos, todo nuestro trabajo y esfuerzo, será para los michoacanos. Me han ofrecido de todo y lo he rechazado, porque sé que lo que de nada les va a servir a los michoacanos, nada más a mí y no es eso lo que busco. Quiero seguir siendo ejemplo¨. Finalizó el fundador de las autodefensas.