¡Basta de oportunismo, mayor atención para el país! Es la reflexión de Estephany Santiago

¡Basta de oportunismo, mayor atención para el país!

Por Estephany Santiago

En el marco de esta pandemia, una realidad que se vive con este virus COVID-19 en México, se han dado muchos hechos y actos atípicos, todos ellos en demérito de los derechos, de atención y del país.

Es inminente la falta de interés por parte del gobierno federal en la salud de la población y el incumplimiento a los estados con los convenios del INSABI para salir adelante en el tema del COVID, y aún en medio de estas prioridades, en días pasados, se presentó en la Cámara de Diputados, la propuesta para la apertura de un proceso extraordinario de sesiones con la finalidad de aprobar una nueva ley de presupuesto enviada por Andrés Manuel López Obrador.

Esto lo ha manifestado como un tema para fomentar la austeridad y como siempre, parece ser que no tiene otra palabra en su vocabulario poco diverso que era para eliminar la corrupción, cosa que en el análisis de la misma se comenzó a revisar. Partidos políticos, PRD, PAN, MC y PRI en el Congreso, se manifestaron públicamente a través de un posicionamiento donde analizan las diferentes aristas y preocupaciones jurídicas del tema, las dirigencias nacionales de esos mismos partidos también se manifestaron reiteradamente.

Con esta tentativa de ley había grandes preocupaciones que alarmaban, no sólo a legisladores, sino a todas y todos los mexicanos, pues se pretendía darle un súperpoder al Ejecutivo rompiendo con los lineamientos constitucionales de la división de poderes donde incluso esto comenzó a detonar al interior del partido Morena, pues el diputado Porfirio Muñoz Ledo se manifestó en contra de la misma, y más allá de los temas políticos vemos la falta de visión social del gobierno federal para poder sacar adelante al país en una situación tan delicada como la que hoy vivimos.

Me pregunto, ¿Qué es más importante, tener poder o evitar más defunciones por Covid? Y también surgen otras dudas en el tenor de esto… si la economía en el país esta parada y no existe apoyo para las MYPIMES, que son las que generan el 80% de la fuente de trabajo en el País, ¿Cómo si hay recurso para comprar un estadio de béisbol en Sinaloa? Además hay recurso para seguir con los contratistas del proyecto de la refinería de Dos Bocas, refinería que no será rentable y la construcción del aeropuerto en Santa Lucía.

Vemos muy poca luz en el camino, aún así, han sido los mandatarios estatales los que han sacado la casta en el tema poniendo como ejemplo lo que sí se debe hacer para priorizar la salud de la sociedad, cosa que debe ser la máxima para todos en el país.

Michoacán ha salido adelante por las ganas y el compromiso de poner al frente el bienestar de las y los ciudadanos así como otros estados que hacen un esfuerzo enorme desde sus trincheras. Es momento de que la sociedad le demande al Ejecutivo Federal que se ponga a trabajar poniendo por delante el bienestar de las y los mexicanos, que deje de buscar la oportunidad para tener mayor poder, de engañar al pueblo y de polarizar la información, es momento de