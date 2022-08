Balean a hombre en Jacona y muere al llegar a un hospital

Jacona, Mich.- 20 de agosto de 2022.- Un hombre perdió la vida a bordo de un automóvil

particular, en el que fue llevado a un nosocomio para recibir atención médica tras ser

baleado en las inmediaciones de la colonia Buenos Aires, mejor conocida como “La

Burrera”, en el municipio de Jacona.



Fue durante los últimos minutos del viernes anterior, en la calle Colombia entre las calles

Argentina y Brasil, hasta donde llegaron Policías Municipales y Soldados, sin embargo los

responsables ya habían escapado.



Familiares del afectado al percatarse de que no hay ambulancias en esta demarcación,

optaron por subir a su ser querido a un carro particular de la marca Chevrolet color arena y

lo trasladaron a diversos hospitales donde no fue ingresado.



Finalmente, el herido fue llevado al Hospital Regional de Zamora, donde los galenos en

turno confirmaron el fallecimiento de quien en vida respondiera al nombre de Martin N., Z.,

también conocido como “El Gordo”, de 35 años de edad, el cual tenía su domicilio en la

colonia “La Burrera”.



Del hecho violento tomó conocimiento la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos se

encargaron de llevar el cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la

práctica de la necropsia de rigor.

RED 113 MICHOACÁN/Redacción