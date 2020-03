Bailar, experimentar y aprender desde casa

Morelia, Michoacán, a 25 de marzo de 2020.- Con el objetivo de reforzar el conocimiento y mantener a sus alumnos siempre activos, ya que en el campo de la danza dejar un día sin entrenar es dejar mucho, Ann Sancer, maestra de danza contemporánea del Centro Regional de las Artes de Michoacán (CRAM) recinto administrado por la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), ofrece clases en línea que incluyen actividades de investigación.



“Un bailarín tiene que estar entrenando diariamente, y si bien no lo puede hacer ahora físicamente por la emergencia sanitaria, sí teóricamente. Por lo que he dejado investigaciones a mis alumnos para que por sí mismos encuentren movimientos más genuinos en sus cuerpos, no se desmotiven y continúen sus clases”, dice Sacer en entrevista.



La profesora expresa que cuenta con 10 alumnos, quienes son parte de la compañía de Danza Contemporánea del CRAM, y hay 15 de nuevo ingreso, a los que se analiza de qué manera involucrar en la dinámica en caso de que la contingencia por el COVID-19 prosiga.



Detalló Ann Sancer que la manera que ha venido trabajando con las y los muchachos es a través de una plataforma digital, con clases los miércoles y jueves.



Ella les dicta los nombres de los pasos, les dice cómo se escribe y lo anota en una bitácora; enseguida forma una frase de movimiento y ellos lo ejecutan y después mandan un video grabado en su casa, para ser revisado por ella y por sus demás compañeros. De esa manera todos siguen entrenando y aprendiendo.



Finalmente, Ann Sancer aconseja a los bailarines quedarse en casa y utilizar el espacio para reconocerse, leer, crear, visualizar y encontrar algo mejor para su arte.