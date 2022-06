Ayuntamientos, indispensables para erradicar la corrupción: TJAM

Morelia, Michoacán.- La piedra angular de los sistemas que combaten la corrupción en México, tanto de carácter federal como estatales, son los Órganos Internos de Control (OIC); su importancia es tal, “que sin ellos ningún sistema va a lograr sus objetivos” y es que son éstos, los artífices de los procedimientos con los cuales se sancionan los hechos de este tipo.

Sobre lo anterior coincidieron hoy los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM), quienes participaron en una jornada del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) dedicado al tema: “Taller Procedimiento de Responsabilidad Administrativa” dirigido a encargados de los OIC en los Ayuntamientos y Poderes del Estado.

En las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del SEA, el magistrado presidente, J. Jesús Sierra Arias, comenzó por señalar los esfuerzos del Estado por combatir este fenómeno, cuya magnitud ha obligado una “coordinación interinstitucional para enfrentarlo de manera organizada” si bien los resultados aún no cumplen la expectativa ciudadana.

El magistrado Sierra, quien representa al TJAM en el Comité Coordinador del SEA, destacó que “hay algo fundamental en esto. Debemos recordar que la corrupción se combate desde los tres niveles de gobierno”, y el municipal es probablemente el menos fuerte, dada la insuficiencia presupuestal de los Ayuntamientos para conformar Órganos de Control con fortaleza.

En su ponencia sobre los Principios del Sistema Anticorrupción, el magistrado Hugo Gama Coria, también destacó el papel de los OIC para erradicar el dicho fenómeno advirtiendo que, de la conformación puntual de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa (PRA) que éstos realizan depende que se puedan sancionar las faltas administrativas graves y/o actos de corrupción.

Ejemplificó el magistrado titular de la Cuarta Sala Especializada en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas: Si los OIC no logran acreditar las conductas de los servidores públicos que presuntamente han cometido una falta, entonces tal conducta no existe y las salas del TJAM no podrán sancionarla; “y entonces, la ciudadanía pensará que hay impunidad y que no se sanciona a quien es corrupto. Por ello es tan importante la capacitación en este sentido”.

El magistrado Sergio Mecino Morales sustentó la ponencia: “Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa”, donde expuso la normativa y la forma de conformarlo, así como las facultades que tienen los OIC en esta materia, tan amplias, por cierto, que incluso observan arresto domiciliario temporal o multas de hasta 2 mil Unidades de Medida y Actualización a quienes desatiendan sus requerimientos.

Y afirmó, “en la implementación de los sistemas anticorrupción nos ha faltado dar seguimiento al papel que tienen los Municipios. Cómo podemos pedir resultados en los procedimientos administrativos, si las estructuras de los OIC municipales no están completas”.

Los OIC requieren una estructura básica de tres autoridades (sustanciadora, investigadora y resolutora) quienes se encargarán de conformar los Informes de Presunta Responsabilidad que darán pie a los PRA, de los cuales “depende el éxito o el fracaso de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos en esta materia”, subrayó el magistrado Mecino, titular de la Quinta Sala Especializada en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del TJAM.

Por ello entonces, que el SEA haya abierto “esta serie de talleres, para brindar herramientas técnicas para la formulación del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa e integración de los expedientes en la materia, lo que permitirá que la documentación que llegue al TJAM cuente con lo necesario para atender las demandas de la sociedad”, indicó por su parte Elizabeth Vázquez Bernal, presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción en el estado.

En esta jornada de capacitación también participaron Emanuel Aguilar Vieyra y Cristina Iniestra Álvarez, secretarios de Acuerdos de la Cuarta y la Quinta Salas Especializadas en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del TJAM.