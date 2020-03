Ayuntamiento de Puruándiro toma medidas por Coronavirus, suspende eventos masivos

Puruándiro, Michoacán.- 18 de marzo de 2020.- El gobierno municipal de Puruándiro acordó medidas preventivas a fin de hacer frente a la pandemia del Coronavirus “Covid-19”, por lo que llegó a la determinación de suspender eventos masivos, actos cívicos, así como los miércoles ciudadanos y domingos culturales, así como la conmemoración del Día Mundial del Agua.

Dichas medidas se suman a las que se pondrán en marcha en lo inmediato en oficinas del ayuntamiento, las cuales contarán por regla con gel anti-bacterial, además de la colocación de carteles con las medidas preventivas.

De igual forma se les harán llegar oficios a los comercios para que también cuenten con gel anti-bacterial en sus locales, esto con el objetivo de reducir las formas de contagio del virus Covid-19, el cual hasta al momento el municipio no cuenta con casos confirmados. Sin embargo, una de las tareas que se debe seguir es la prevención.

Por otra parte, se informa que el gobierno municipal NO intervendrá en las celebraciones religiosas ni eventos masivos de esta índole en Semana Santa, no obstante, se les hará la recomendación de suspender.

Los eventos deportivos de Semana Santa que lleva a cabo el Ayuntamiento también se posponen. La feria de mayo se hará una evaluación en próximos días para analizar si se llevará a cabo. Los trabajos del Ayuntamiento se seguirán llevando a cabo para no suspender servicios a la ciudadanía, tomando las medidas preventivas adecuadas.

Por último, se exhorta a la ciudadanía no caer en pánico, y hacer compras responsables, informarse por medio de instituciones oficiales las indicaciones que se generen, además de recordar a las y los ciudadanos que no se trata de vacaciones, es un plan para evitar contagio.