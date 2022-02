Aviso | Hoy inicia en #Michoacán el registro en el Padrón de Vehículos Extranjeros para su regularización permanente

Morelia, Michoacán, 1 de febrero del 2022.- A partir de este día comenzará en Michoacán la inscripción en el Registro de Vehículos Extranjeros, con el que las michoacanas y michoacanos pueden iniciar el proceso para regularizar de manera permanente sus automóviles.

El gobernador Alfredo Ramírez destacó que como parte del proceso de digitalización de los servicios y funciones públicas del gobierno, este trámite podrá realizarse a través de la página tramita.michoacan.gob.mx o directamente en las oficinas de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas (SFA), y de la Secretaría del Migrante.

El gobernador explicó que, para legalizar vehículos extranjeros, deben cumplirse las siguientes características: que hayan sido fabricados o ensamblados en México, Estados Unidos y Canadá; que al 19 de octubre del 2021 ya se encontraran circulando en Michoacán, que no tengan documento que acredite su estancia legal en el país; aquellos modelos 2017 o de años anteriores; que pasen la verificación ambiental; que no sean deportivos, de lujo ni blindados, y que no tengan reporte de robo ni estén relacionados con la investigación de algún delito.

Además, para inscribirse en el Registro Único de Vehículos Extranjeros, los interesados deben presentar título de propiedad en original y copia, y/o acta destacada notarial, con la que se acredita la propiedad del vehículo, identificación oficial original y copia, así como comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 90 días, en original y copia.

El gobernador comentó que, entre los beneficios destacables de este proceso son: claridad de quién es el propietario con rostro, nombre y domicilio; la certeza jurídica, patrimonial y de seguridad a la población; así como evitar la comisión de delitos con autos irregulares.

Lo recaudado, agregó, irá a un programa de infraestructura carretera que contempla la reparación de vialidades y construcción de caminos.

Finalmente compartió que mediante la regularización se busca fortalecer la vinculación entre los tres órdenes de gobierno y evitar la impunidad en los 10 estados de la República que, por decreto federal, participan en este programa: Michoacán, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.