Avanzan leyes de protección a derechos de las mujeres indígenas

Morelia, Michoacán, a 14 de julio de 2020.– Con gran interés de abogadas, psicólogas y público en general, se realizó la primera sesión del ciclo virtual de Conferencias en materia indígena, que dio arranque este lunes por iniciativa de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CEDPI) y la Red de Abogadas Indígenas de Michoacán (RAI).



En esta primera conferencia, las integrantes de la RAI compartieron experiencias sobre casos reales, de violencia familiar y de género dentro de las dinámicas de los pueblos originarios, así como de las dificultades a las que se enfrentan las mujeres al buscar apoyo en las instituciones.

Patricia Torres Sandoval, abogada indígena, agradeció la apertura que han tenido distintas instituciones del Gobierno actual, para trabajar desde la Red de Abogadas temas raciales, de discriminación, de equidad género y en esta ocasión de acceso a la justicia



Indicó que el trabajo de la asociación no se centra solamente en temas de capacitación, sino de acompañamiento directo en procesos jurídicos y judiciales, elaboración de campañas que se han transmitido ya en algunas radios comunitarias, talleres de concientización, círculos de estudio, entre otros.

Por su parte Rocío Domínguez, también integrante de la Red, reconoció que las autoridades comunales sí tienen la intención de cumplir con las leyes de protección a las mujeres, sin embargo, existe la limitante de no contar con los conocimientos básicos sobre estas legislaciones, y el no tener esta formación es un factor que complica los procesos.



“Ha habido avances en las reformas en temas de paridad de género y en el rompimiento de roles y estereotipos de la mujer indígena, incluso en temas políticos ya hay mujeres propuestas para jefas de tenencia, aunque no se han logrado consolidar, son dinámicas que antes no existían”, señaló.

Esther Capilla destacó la importancia que tiene el generar redes de apoyo dentro de las comunidades, como la casa de la Mujer Indígena, que brinda acompañamiento y asesoría en distintas problemáticas.



Señaló que “es lamentable que en las agencias del Ministerio Público no se da la atención adecuada, sabiendo que el recurso incluso para su movilización es limitado, teniendo que abandonar muchas veces el proceso por no contar con dinero para los pasajes, o las comidas, además de que hay que seguir trabajando con las autoridades que muchas veces revictimizan a las mujeres”.

Marianela Baltazar, por su parte dio a conocer que todos estos procesos y reformas a favor de las mujeres deben ser adoptados a partir de su propia cosmovisión indígena, destacando que las tradiciones de los pueblos no son estáticas, sino que se transforman y por supuesto que dan cabida a la visibilización de la mujer.



Para terminar Domingo Santiago Gregorio, Titular de la CEDPI, reforzó el compromiso del Gobierno de Estado a favor de acciones que hagan de este movimiento de empoderamiento y lucha por los derechos de las mujeres algo permanente, que su voz y sus derechos se hagan valer.