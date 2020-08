Avanzan investigaciones sobre hechos violentos ocurridos en Jardines del Toreo

Morelia, Mich.- Jueves 13 de agosto de 2020.- La Fiscalía General del Estado dio a conocer este jueves que las indagatorias sobre la muerte de un joven en el fraccionamiento Jardines del Toreo, ubicado en esta ciudad de Morelia, quien fue abatido por la Policía, han avanzado.

En un boletín de prensa la dependencia informó lo siguiente: “La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), lleva a cabo actos de investigación con relación al homicidio de una persona del sexo masculino, ocurrido en el fraccionamiento Jardines de Toreo, en Morelia.

“Personal de la Unidad de Servicios Periciales y de la Escena del Crimen, acudió anoche a la calle Ganadería Jesús Cabrera, lugar donde realizó actuaciones con relación al deceso de un hombre de 27 años de edad, quien presentaba una herida producida por proyectil de arma de fuego en la región pectoral.

“Durante las diligencias realizadas en el lugar, se localizaron indicios balísticos, mismos que fueron embalados para su posterior análisis.

“En el sitio, se recabó información en el sentido de que en los hechos, un elemento de la policía municipal resultó lesionado por arma punzocortante, por lo que fue canalizado a un nosocomio para su atención; el arma de cargo del servidor público fue entregada a los agentes investigadores.

“La FGE continúa con los actos de investigación tendientes a esclarecer el hecho y corroborar las versiones que al respecto se han generado y en su caso, determinar responsabilidades que resulten”, detalló el comunicado.

Exigen justicia

Asimismo, una hermana del fallecido público en su perfil de Facebook que ella y su familia exigen justicia por el fallecimiento de su pariente: “Da mucho coraje e impotencia las noticias falsas y como hay gente que aun sin saber la verdad se expresa mal y cree todo lo que ve en las noticias.

“Mi Hermano Julio NO ESTABA ARMADO, su corazón era noble e inocente al igual que el, mi padre, vecinos e incluso vigilantes del fraccionamiento donde mi familia y el hemos vivido toda nuestra vida LO CONOCÍAN Y SABÍAN QUE NO ERA PELIGROSO NI ESTABA LASTIMANDO A NADIE!!!!!

“Mi papá pidió que no se disparara, los vigilantes le hicieron saber al policía que le quitó la vida a mi hermano que no estaba haciendo nada malo, fue una confusión y estaban tratando de tranquilizar la situación.

“Mi papá vio morir a mi hermano a mano de un asesino a sangre fría que cobardemente se esconde detrás de su Uniforme y placa “REPRESENTANTE”de la ley.

“EL DOLOR QUE ESTAMOS PASANDO COMO FAMILIA NO SE LO DESEO A NADIE ! PERO SE HARÁ JUSTICIA, ASI SEA HASTA MI ÚLTIMO RESPIRO, quienes conocen a mi hermano sabían el corazón de niño que tenía, no había odio ni rencor, siempre ayudaba a la gente, tenía su manera de ser único, en este mundo donde “TENER LIBERTAD SIGNIFICA PERDER LA VIDA” ante los ojos de corruptos.

“MI ALMA NO DESCANSARÁ HASTA SABER QUE SE HIZO JUSTICIA Y MI HERMANO NUNCA SERÁ OLVIDADO!!!!!! EN LAS MANOS DEL ASESINO NO SOLO CORRE LA SANGRE DE EL, pero corre toda las lágrimas y dolor de nuestra familia Y NO NOS VAMOS A QUEDAR CON LAS MANOS CRUZADAS!!!!!!!!!

justiciaparajulin”, escribió en la red social la hermana del finado.