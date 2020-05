Avanza entrega de Michoacán Alimenta en la Región La Piedad

Morelia, Michoacán, a 06 de mayo de 2020.- El cuidado de los recursos hídricos de nuestra entidad comienza desde casa y cada persona con sus acciones es clave en ello, al ser más conscientes de la importancia del agua para la existencia de la vida y poner en prácticas hábitos sustentables para su conservación.



Ante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y las medidas que el Gobierno de Silvano Aureoles Conejo ha dictado para evitar un mayor número de contagios, como es el quedarse en casa y reducir las actividades no esenciales, desde nuestros hogares es posible realizar una buena gestión del vital líquido.



Algunas propuestas sugeridas por la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC) son tomar duchas por un lapso de 5 minutos, en las que además es importante colocar un recipiente mientras se calienta el agua, para después reutilizarla en el inodoro o la limpieza de otros espacios del hogar.



La dependencia hace un llamado a reforzar esta serie de hábitos de forma permanente, ya que de acuerdo con diversos estudios se plantea que es primordial racionalizar el consumo para conservar los cuerpos de agua y disminuir el impacto de la escasez que dos tercios de la población mundial sufrirá para el año 2025.



Los plazos cada vez están más cerca y es fundamental que desde nuestras casas tomemos conciencia de que la aportación que cada uno realice se sumará a la de todas y todos y, con ello, estaremos contribuyendo a alcanzar una mayor sustentabilidad en Michoacán.



Otras acciones a reforzar para cuidar el recurso son evitar dejar llaves abiertas al lavar trastes, manos o dientes, ya que al mantenerlas cerradas se ahorran 12 litros por minuto. También, adquirir inodoros ecológicos de 6 y hasta 3 litros, pues los antiguos gastan un promedio de 12 litros por descarga; si no es posible esta compra, se puede colocar en el tanque una botella llena de agua o tierra.



Revisar fugas o goteos de llaves y mangueras, lo que significa un aumento en la facturación del servicio y un desperdicio de hasta 60 litros de agua diarios; lavar cargas completas de ropa para ahorrar hasta 30 litros por lavado y reutilizar el agua jabonosa en la limpieza de patios, por ejemplo.



Usar cubetas y no manguera para lavar automóviles o regar jardines, éstos últimos deben ser de noche, para evitar la evaporación del líquido en horas de sol.