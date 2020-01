Apatzingán, Michoacán, a 29 de enero de 2020.- El fortalecimiento de las instituciones, acompañado de una estrategia de política social y de acciones de participación ciudadana, son factores que han contribuido a reducir los delitos de alto impacto en un 32.4 por ciento, en la región de Tierra Caliente.



Así se destacó hoy durante la reunión de integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Michoacán, realizada en este municipio de Apatzingán, encabezada por el Gobernador Silvano Aureoles Conejo.



“Siempre decíamos que Tierra Caliente era el foco rojo; hoy no, y esto es gracias al fortalecimiento de las instituciones. Por ello es importante que no descuidemos el tema de la seguridad, que actualmente es de lo más importante en la agenda del país”, señaló el mandatario estatal.



Aureoles Conejo solicitó a los ediles involucrarse cada vez más en las reuniones de las Mesas de Coordinación Regionales, pues eso les permitirá tener estrategias más contundentes contra los hechos delincuenciales.



“Las Mesas deben hacerlas en la región de manera rotativa, en todos los municipios y diario; intercambien experiencias. Eso les permitirá tener mejores resultados; revisen las circunstancias de las problemáticas que tienen y tomen decisiones”, destacó.



En comparativa, en 2018 hubo registro de un total de mil 348 delitos de alto impacto en la región, mientras que en 2019 hubo 916, lo que representa una disminución de 32.04 por ciento.



Durante la reunión de trabajo se insistió en la necesidad de que los presidentes municipales trabajen en su Plan Municipal de Seguridad y en la profesionalización de sus Policías, para coadyuvar en incrementar el estado de fuerza que requiere Michoacán, que es de 22 mil.



“Yo me comprometo a que reciban apoyo para la capacitación de sus elementos y que puedan obtener el Certificado Único Policial, y también en el envío de efectivos certificados a sus municipios para no dejarlos solos en lo que sus policías se preparan”, manifestó Israel Patrón Reyes, secretario de Seguridad Pública del Estado.



En el encuentro también participaron los alcaldes de Apatzingán, Buenavista, Parácuaro, Múgica, Gabriel Zamora, Nuevo Urecho y Aguililla, así como el coordinador de Fiscalías Regionales y Especializadas de la Fiscalía General del Estado, Nicolás Maldonado; Noé Godínez, Fiscal regional de Apatzingán; David Sámano, subdelegado de la Fiscalía General de la República en Apatzingán; Darío Ávalos Pedraza, comandante de la 43 Zona Militar; el vicealmirante de la X Zona Naval, Mario Maqueda; Fernando Castro, titular del Centro Nacional de Inteligencia; comisario Luis Emilio Salas, coordinador estatal interino de la Guardia Nacional, entre otras autoridades estatales, federales y municipales.