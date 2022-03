Aumentamos ofrecimientos para concluir huelga, el Sindicato del Poder Judicial no acepta: Jorge Reséndiz García

Morelia, Michoacán, 21 de marzo de 2022. “Una de las prioridades en estos momentos

para el Consejo del Poder Judicial de Michoacán es que el servicio de impartición y

administración de justicia que prestamos a la sociedad y que es la razón de ser como

institución, se normalice; en ese sentido, hemos realizado diversos esfuerzos desde que

fuimos emplazados a huelga para evitarla” expresó Jorge Reséndiz García, magistrado

presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de

Michoacán.



En este sentido, manifestó que el aumento salarial propuesto al Sindicato Único de

Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado (SUTASPJEM) de 3.5 a salario y

compensación y 1.5 a prestaciones, como se ha difundido ampliamente, es lo

financieramente posible para este 2022, pues es de recordar que el presupuesto es el

mismo que se otorgó en el 2021 y que cada año se amplían las competencias o

atribuciones de la institución.



“Como todos saben, este año debemos iniciar funciones de 4 juzgados especializados

en materia laboral, dos en Morelia, uno en Uruapan y uno en Zamora, lo cual nos

implicará más recurso para el personal, servicios generales y adecuación de espacios o

renta de los mismos, pues es una obligación que no podremos esquivar”.



Por lo que ve a los esfuerzos para concluir la huelga de puertas abiertas y normalizar el

servicio, el magistrado expresó que si bien no ha sido posible aumentar la propuesta de

aumento referida, a petición del Sindicato se han agregado otras cuestiones que

aunque no estaban contempladas en el emplazamiento se han ido ofreciendo, entre

ellas, el otorgamiento de 50 bases, que los trabajadores sindicalizados continúen

disfrutando de sus beneficios sindicales en los casos en que se les ascienda de

categoría, declarar el día uno de noviembre como día inhábil, el incremento al capítulo

de prestaciones sociales, así como el pago de salario y demás prestaciones de los días

en que no se han presentado a laborar.



Además de lo anteriormente referido, en la última reunión sostenida en el Tribunal de

Conciliación y Arbitraje estatal agregamos tres cuestiones que formaban parte de las

inquietudes de los sindicalizados, la primera consistente en revisar el tabulador salarial

de los trabajadores adscritos a juzgados menores que no sean de cabecera de distrito

judicial, la segunda es la posibilidad de recurrir la revisión de exámenes de los

concursos para ascender en la carrera judicial y, la tercera, pagar los días económicos

no utilizados.



“Lamentablemente la propuesta no fue aceptada, por lo cual este día continúa la

referida huelga. Es importante que la ciudadanía y los abogados postulantes sepan que

seguimos atendiendo el tema con mucha responsabilidad para continuar con el servicio

en todos los juzgados y oficinas, que hemos realizado movimientos del propio personal

para reforzar los espacios en los que se ha necesitado, y que de parte del Consejo del

Poder Judicial continuamos abiertos al diálogo respetuoso; hoy se buscará tener una

nueva plática con la lideresa sindical”.



Finalmente, el magistrado presidente reiteró el llamado a los sindicalizados a ser

sensibles a la situación económica, a aceptar los ofrecimientos y a regresar a sus

lugares de trabajo, por el bien de la justicia en Michoacán.