AUMENTA GOBIERNO DE MÉXICO RECURSOS DE SEGURIDAD Y PRESENCIA DE FUERZAS ARMADAS EN COAHUILA

Para este año, Coahuila tiene 224.7 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), lo cual representa 3.8% más que 2021.

Además, se aumentó la presencia de las fuerzas armadas con más de 5 mil efectivos que contribuyen a la paz del estado.

Lo anterior fue expuesto este lunes en una reunión entre empresarios de Coahuila y las secretarias federales de Economía, Tatiana Clouthier, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, además del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía.

Rodríguez Velázquez presentó a los representantes de la iniciativa privada el detalle de los recursos federales que se destinan a los municipios en el país, sobre todo en materia de seguridad.

Por ejemplo, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (Fortamun) tiene este año 10.1% más recursos que el año pasado, con un total de 95 mil 547.8 millones de pesos.

Mientras que el FASP tiene una bolsa total de 7 mil 980.6 millones de pesos para todo el país.

En el encuentro efectuado en Monclova, la secretaria agradeció a los empresarios de la zona centro y carbonífera del estado la convocatoria y acercamiento con el subsecretario, Ricardo Mejía, para hacer posible esto.

Destacó que el subsecretario ayuda mucho en la relación con las entidades y diversos organismos, pues es un hombre muy comprometido con los mexicanos y en especial con los coahuilenses.

Explicó que en la secretaría a su cargo se trabaja con un sólo objetivo, que es pacificar y dar tranquilidad a los mexicanos y mexicanas.

“Nosotros les decimos que no solamente es una cuestión de policías y ladrones, se trata también de ver las causas que originan la violencia y de atender con programas sociales las zonas más deprimidas”, puntualizó.

La funcionaria detalló que en Monclova se pone en marcha la estrategia de Constructores de Paz en las colonias donde hay jóvenes con problemas.

“Nosotros no queremos que vayan a ser parte de las filas del crimen, por eso venimos a ofrecer nosotros trabajos de aprendices y estudios, escuela, para que esos jóvenes no sientan que no hay esperanza en México, sino que al contrario, tiene que haber una esperanza y un camino”, amplió.

Enfatizó que esta estrategia es solo una de las muchas acciones que el Gobierno de México tiene para la prevención de delitos y evitar que los jóvenes tomen conductas antisociales.

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) precisó que la Estrategia Nacional de Seguridad está dando resultados porque hoy se trabaja diferente.

“También estamos así con estas actividades que antes no hacíamos. Antes no se reunía un presidente a las seis de la mañana todos los días, con su gabinete para estar bajando la incidencia delictiva”.

“Yo sé que falta mucho por hacer, pero seguimos trabajando mucho para tener un México en paz”, admitió

Rodríguez Velázquez aseguró que hoy se está mejor preparado para la persecución del crimen organizado, con inteligencia, afectando su capacidad financiera y de operación.

También se trabaja en los estados con mayor índice delictivo mediante operativos para disuadir el robo de autotransporte, de casetas, de hidrocarburos, así como la tala clandestina, entre otros delitos.

“Con el Gobierno de Estados Unidos realizamos esfuerzos binacionales contra el tráfico de armas de fuego, el tráfico de drogas y el tráfico de personas”, expresó.

Además, se tiene una mejor coordinación con la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación para asegurar la judicialización de las carpetas de investigación y evitar la impunidad.

Finalmente, invitó a los empresarios a sumarse a la estrategia de seguridad para la construcción de la paz en México.

En su oportunidad el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja, comentó que gran parte de la problemática de la seguridad es la falta de oportunidades y por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene una política social sin precedentes en la historia del país.

“El punto número uno de la Estrategia de Seguridad, amigas y amigos, es precisamente brindar oportunidades de empleo, de salud y educación a la gente, esas son las causas profundas de la violencia; la violencia no se genera simplemente porque hay gente con ganas de hacer el mal, desde luego en un sociedad hay de todo”, señaló.

Indicó que el Gobierno de México reconoce el papel de la juventud como constructores de paz, pues no sólo es la energía social de este país, sino también la posibilidad de construir comunidades más seguras y pacíficas.

En la reunión estuvieron el presidente de la Unión de Organismos Empresariales del centro del estado de Coahuila, José Eduardo Arellano, y el subsecretario de Desarrollo Económico de la región centro del estado, Jorge Williamson; así como los alcaldes de Monclova, Mario Dávila; de Frontera, Roberto Clemente Piña, y de Castaños, Juan Antonio Garza.