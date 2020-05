Atiende ProAm denuncia ambiental en La Mintzita

Morelia, Michoacán, a 06 de mayo de 2020.- En atención al llamado de la ciudadanía preocupada por la protección del Área Natural Protegida del Manantial de La Mintzita, la Procuraduría de Protección al Ambiente (ProAm), realizó esta tarde una visita en dicho sitio para evitar el inicio de obras no contempladas dentro de su programa de manejo.



Lo anterior, toda vez que ciudadanos reportaron a esta dependencia la presencia de maquinaria en un lugar en donde durante el mes de febrero de este año, la ProAm ya había intervenido por el inicio de actividades, consistentes en la habilitación de un camino de acceso dentro del ANP, y el cual fue suspendido a través de la imposición de una medida de seguridad consistente en la clausura temporal total.



Por ello, al llegar al lugar, personal de la ProAm en compañía de elementos de seguridad de la Policía Michoacán Unidad Ambiental realizaron un recorrido de supervisión en el sitio, en el cual no se identificó ninguna obra o actividad que pudiera ser motivo de sanción por parte de esta autoridad, asimismo, a decir de los propietarios del terreno, se utilizaba la maquinaria para mover rocas de gran tamaño con la finalidad de delimitar el sitio, lo cual también fue constatado por esta dependencia.



La actual administración estatal, que encabeza Silvano Aureoles, tiene como principal objetivo escuchar las necesidades de la población, máxime en un tema de gran importancia como lo es la conservación de los recursos naturales y el acceso a un medio ambiente sano, sobre todo en sitios de gran importancia, como lo es este manantial, el cual aporta una tercera parte del agua utilizada para consumo humano en Morelia.



Es por ello que el sitio antes mencionado se encuentra en vigilancia permanente por parte de esta autoridad para evitar la continuación de esta o cualquier obra que no esté permitida dentro del programa de manejo del ANP.