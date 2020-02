Arteaga, Michoacán, a 14 de febrero de 2020.- Un total de 320 familias del municipio de Arteaga, fueron atendidas en diversos temas, durante la catorceava edición de las Jornadas de Atención Integral a Migrantes, impulsadas por el Gobernador Silvano Aureoles Conejo.

Personal de la Secretaría del Migrante (Semigrante), en coordinación con el del Registro Civil, Secretaría de Cultura, ayuntamiento, e Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), tramitó actas de nacimiento, matrimonio y defunción; apostilles de diversos documentos y brindó asesoría del programa de educación sin frontera, entre otros.

Durante el evento, se revisaron los expedientes de 139 madres y padres de familia que fueron ingresados al programa de reunificación familiar binacional, Palomas Mensajeras, para, en breve solicitar la visa que les permitirá reencontrarse, en California, con seres queridos que no han visto en décadas.

En este grupo, quedó integrada la señora Esther Álvarez, de 63 años de edad, quien, entre lágrimas, narró la tristeza y angustia que ha vivido desde hace 20 años, cuando siete de sus nueve hijos se fueron a Estados Unidos, poco después de que su esposo fue asesinado. Ahora está a punto de cristalizar el sueño de volver a abrazarlos y conocer a sus once nietos.

“Hubo momentos que pensé que me iba a ir de este mundo sin volverlos a ver, sin despedirme, yo acá sola, es una cosa muy triste, nadie sabe lo que sufre una madre por sus hijos lejos, es un sufrimiento de por vida. Yo aquí me dedico al campo, a veces sembrando, cosechando; ahorita que me dijeron que ya estaba en el programa me solté a llorar, tenía ganas de gritar, de abrazar a todos, decía gracias padre santo, me están dando una gran oportunidad tan grande todos los que hacen posible este programa, es una dicha muy grande poder llegar a este momento”, detalló la señora Esther invadida por el llanto y una serie de sentimientos.

Por instrucción del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, las Jornadas de Atención Integral a Migrantes, han llegado ya a 14 municipios del estado, para llevar programas, servicios y asesoría a cientos de familias de connacionales.