Aspirantes a la Policía Morelia inician curso de formación inicial en el IEESSPP

Morelia Michoacán a 29 de junio 2020.- Para atender las problemáticas de inseguridad, así como de violencia con un enfoque de Proximidad Social y Justicia Cívica, como instruyó el presidente municipal, Raúl Morón Orozco, este lunes inició la formación inicial de los cadetes aspirantes a Policía de Morelia, en el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán (IEESSPP).

Al dar la bienvenida a los primero 35 cadetes hombres y mujeres de un total de 105, la comisionada de Seguridad Ciudadana, Julisa Suárez Bucio, exhortó a los aspirantes poner todo su empeño en su profesionalización toda vez que contarán con instructores del alto nivel por más de 972 horas, además de que la población moreliana espera agentes profesionales.

“Ustedes vienen a una gran institución reconocida internacionalmente, por lo que tendrán que salir mejor formados que otras generaciones, ya que contamos con la alianza de todo un grupo de profesionales, para lograr la gran meta que nos hemos fijado de lograr la mejor corporación del país, para no solo atender la problemática de inseguridad, la cual no solo es el tema de la delincuencia, sino que también el tema de la violencia, de los conflictos sociales, en donde si no se atienden se escala a un delito “

El director del IEESSPP Antonio Bernal Bustamante agradeció la confianza del Ayuntamiento de Morelia para capacitar a la generación de cadetes 2020, de acuerdo al programa rector de profesionalización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde se anexarán la materia del Sistema Local de Justicia Cívica en el municipio.