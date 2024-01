Aseguran que AMLO recibió financiamiento del narco en una de sus campañas

Testigos declararon ante la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos o DEA (Agencia antidrogas) que importantes traficantes de droga aportaron alrededor de 2 millones de dólares para la campaña de Andrés Manuel López Obrador de 2006, esto de acuerdo a un reportaje por Tim Golden publicado en ProPublica.

Tim Golden, ganador en dos ocasiones del Premio Pulitzer, el cual se entrega por logros en el periodismo, excorresponsal en México del diario The New York Times, experto en temas de seguridad nacional, política exterior y justicia criminal, explica con detalle cómo habría ocurrido tal financiamiento, de acuerdo con testigos, pero aclara que la investigación “no estableció si López Obrador sancionó o incluso sabía de las supuestas donaciones de los traficantes“.

Para realizar dicho reportaje, Golden realizó más de una docena de entrevistas con funcionarios estadounidenses y mexicanos, así como en documentos del gobierno norteamericano y tiene como titulo: ¿Traficantes de drogas canalizaron millones de dólares a la primera campaña de López Obrador?“

En el documento escrito por Golden, explica que la fuente inicial de los agentes de la DEA fue Roberto López Nájera, abogado que se presentó voluntariamente a la Embajada de Estados Unidos en México, en 2008, pidiendo hablar con alguien de la DEA. Allí, contó que había sido una especie de abogado nada menos que de Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie.

De acuerdo con Tim, no fue hasta 2019 que la DEA puso atención a las declaraciones de López Nájera, en las cuales resaltaba una reunión a la que fue convocado por La Barbie.

López Nájera contó que tanto León como otro empresario no identificado dijeron durante la reunión que estaban allí con el conocimiento y el apoyo de López Obrador. En resumen, el planteamiento era el siguiente: a cambio de una inyección de dinero en efectivo, la campaña prometió que un futuro gobierno de López Obrador seleccionaría a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que ayudaran a los traficantes.

Según los relatos de la negociación que informantes hicieron a los investigadores estadounidenses, en el encuentro se planteó a los traficantes que podrían ayudar a elegir a los mandos policiales en algunas ciudades clave de la frontera. Más importante aún, el mensaje a los traficantes era que, de ganar la elección, López Obrador no nombraría a un fiscal general que ellos consideraran hostil a sus intereses, lo que aparentemente les otorgaba un derecho de veto sobre el nombramiento.

La Barbie aceptó el trato y encargó a López Nájera reunirse con funcionarios de la campaña de López Obrador en Ciudad de México y organizar los pagos. Redacta Golden.

También, describe que los pagos se hicieron en tres entregas. En total, la organización de La Barbie habría entregado a Mauricio Soto Caballero, entonces operador de la campaña de López Obrador, y a otros participantes en la campaña unos 2 millones de dólares en efectivo.

El principal portavoz del presidente mexicano, Jesús Ramírez Cuevas, no respondió a las numerosas peticiones de comentarios sobre el reportaje.

