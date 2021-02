Asegura Memo Valencia tener secuelas por Covid-19

Redacción

Morelia, Michoacán.- A través de una publicación en sus propias redes sociales, el precandidato priísta por la alcaldía de Morelia, Memo Valencia, aseguró tener secuelas después de contraer Covid 19.

El Ex alcalde de Tepalcatepec, ex diputado local y ex candidato por el Partido Verde, Memo Valencia asegura que se le olvidan las cosas y que no goza de buena memoria tras haber sido infectado por el virus SARS-COV2.

En una publicación a través de sus redes sociales personales el oriundo de “Tepeque” se disculpó con sus seguidores porque, “A veces en mis entrevistas, videos o simples conversaciones se me va la onda y olvido lo que iba a decir, son secuelas del Covid”, escribió Memo Valencia.

También mencionó que no estaba en sus planes de vida contagiarse y que se encuentra en recuperación y entregado en “cuerpo y alma para estar al cien en proyectos venideros” confirmando que no goza de cabal salud física como mental.