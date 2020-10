Arropa Congreso local a Wilma Zavala tras denuncia de ciberacoso

Morelia, Mich.- Jueves 29 de octubre de 2020.- La diputada Wilma Zavala Ramírez, acompañada de varios de sus compañeros de diferentes partidos políticos del Congreso del Estado, ofreció este jueves una rueda de prensa en esta capital para informar que presentó una denuncia penal contra quienes resulten responsables de violencia cibernética de la que ella es objeto en estos momentos y aprovechó para subrayar que no se permitirán este tipo de acciones en el estado contra las michoacanas, pues existe de por medio la Ley Olimpia.

“Agradezco el acompañamiento de mis compañeros diputados y su congruencia entre lo que hablan y lo que defienden en los hechos. Este tema por el que paso no ha sido fácil, la violencia política y de género no se puede permitir y por eso estoy aquí y estamos aquí para alzar la voz no sólo por mí sino por las mujeres de Michoacán y del Congreso”, subrayó Zavala Ramírez.

La legisladora detalló que el caso se trata de un video de hace seis años cuando ella estaba en el magisterio y que es sobre su vida íntima, el cual ahora difundieron con un trasfondo político para tratar de afectar su imagen.

“Se meten con mi intimidad de mujer, muchas prefieren callar, me hostigaron económicamente y no lo permití, tengo la frente muy en alto y es un video de mi vida personal, voy a salir adelante, vivimos en una sociedad que a menudo descalifica la intimidad de la mujer, pero yo seré de las que encabece la lucha en el estado para defender nuestra dignidad. Los responsables de esto son gente que lidera cargos políticos en mi región y todos son hombres, pero no se van a salir con la suya”, puntualizó Wilma Zavala.

Entre los diputados que acompañaron a la congresista están Miriam Tinoco Soto, Lucila Martínez Manríquez, Araceli Saucedo Reyes, Yarabi Ávila González, Ernesto Núñez Aguilar y Eduardo Orihuela Estefan. Ellos coincidieron en referir que no se debe normalizar la violencia contra las mujeres de ningún modo y brindaron todo su respaldo a su colega, además de recalcar que confían en que la Fiscalía resolverá la situación que padece Zavala.