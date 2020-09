Arrancó FGE “Jueves de Capacitación” con curso en materia de perspectiva de género

Morelia, Michoacán, a 4 de septiembre de 2020.- Neftalí Soria y Ricardo Madriz son representantes de dos empresas michoacanas a las que el Plan Emergente para Proteger la Economía de las Familias Michoacanas ayudó a superar el trago amargo del COVID-19, gracias a que se adhirieron el programa de devolución del Impuesto Sobre la Nómina (ISN).



Ahora, meses después, ambos consideran que la puesta en marcha de esta medida fue más que oportuno, ya que hasta ahora siguen conservando sus plantillas laborales y sus locales o empresas abiertas, situación que no sería así de no ser por la determinación del Gobierno Estatal de implementar este apoyo en beneficio de la población.



Hasta la fecha, son un total de 10 mil 419 solicitudes las que se han resuelto de manera positiva con la aplicación de la devolución del ISN, de las cuales mil 891 son empresas de asistencia social, servicios recreativos, transporte, agricultura, escuelas privadas, construcción, industria maquiladora y otros.



Un programa en apoyo a la economía estatal



Fue ante los medios de comunicación que el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo anunció las medidas financieras y económicas que, al paso de cinco meses, resultarían en el aliciente perfecto para el mantenimiento de miles de trabajos y empresas, que ante el difícil panorama no veían un futuro promisorio.



El siete de abril del presente año, el mandatario estatal informó a la población que la medida tomada para apoyar a las y los empresarios michoacanos para sobrellevar los efectos negativos que se proyectaban con la aparición del COVID-19, en lo correspondiente a la devolución del Impuesto sobre la Nómina (ISN), se extendía, ampliando además su espectro y tiempo de cobertura, noticia que representó aire puro para las y los empresarios estatales.



Dicho apoyo formó parte del Plan Emergente para Proteger la Economía de las Familias Michoacanas y fue dirigido a fortalecer las finanzas y la economía del sector empresarial, sin distinción de giro o tamaño de las empresas, por un número final de cinco meses de vigencia.



Lo anterior, para aminorar las cargas monetarias derivadas de las medidas sanitarias impuestas en todo el país, mismas que obligaban y obligan hasta hoy a las plantillas laborales y a la población en general a mantenerse en casa, en caso de no desarrollar una actividad determinada como esencial.



La aplicación del apoyo económico sobre el Impuesto a la Nómina no sólo beneficiaría a los dueños de las empresas, ya que conscientes de los efectos que tendrían el detenimiento de los procesos operativos y administrativos sobre las empresas y sus trabajadores, el Gobierno del Estado valoró como principal objetivo el bienestar del personal, blindando mediante los requisitos para la aplicación del apoyo, los puestos laborales.



Es así, que el Gobierno de Michoacán evidenció su disposición a encontrar soluciones rápidas, pero sobre todo efectivas al condicionar la aplicación de este paliativo financiero a las empresas con un requisito de suma importancia: la conservación total de las plantillas laborales en las empresas beneficiadas.



Testimonios



Neftalí Soria, gerente de Recursos Humanos de los Hoteles Gama Beló y Grand by Beló, reconoció que, a pesar de hoy estar satisfechos con la decisión de solicitar el apoyo al Gobierno, no siempre tuvieron la confianza.



“En un principio dudamos de si después de cumplir con los requisitos y la solicitud seríamos objeto del apoyo, por lo que tomamos el primer mes como prueba”.



El resultado fue tal que, al siguiente mes todas las empresas relacionadas al corporativo ya habían solicitado la aplicación del beneficio.



“El no haberlo solicitado hubiera significado un arrepentimiento muy grande, ya que hubiéramos tenido que recortar personal operativo o administrativo”, comenta Neftalí Soria.



Ricardo Madriz, encargado de una de las sucursales de Mariscos El Navegante, compartió que desde el principio el proceso para la obtención del apoyo fue muy sencillo, ya que dentro del portal de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), se contaba con la información necesaria y paso a paso para el cumplimiento del procedimiento.



Agrega que, además de haber sido un proceso fácil fue “la único de las dependencias de Gobierno que apoyó, de ahí en fuera todos los impuestos se cobraron como son”. Califica el apoyo de muy importante “ya que se pudo utilizar el recurso para el pago de nómina, compra de insumos y materias primas”.



Los representantes de las empresas coinciden en que la medida financiera ayudó a la conservación de su plantilla laboral, que en el caso del corporativo al que pertenecen los hoteles Beló, fueron 70 personas y de 30 trabajadores en Mariscos El Navegante.



Nefatalí Soria aclara que no sólo fue una medida que se reflejó en el corto plazo, sino que también repercutirá en el futuro, evitando en primera instancia los recortes, posteriormente los gastos en la contratación de nuevos empleados y los derivados de su capacitación.



En sus palabras argumenta que “despedir personal es un gasto y una pérdida para la empresa, pero esto se hubiera incrementado al tener que contratar nuevos empleados y capacitarlos nuevamente”.



Cifras



Con fecha de corte al dos de septiembre, la SFA informó que son un total de 10 mil 419 solicitudes las que se han resuelto de manera positiva con la aplicación de la devolución del ISN, de las cuales mil 891 son empresas de asistencia social, servicios recreativos, transporte, agricultura, escuelas privadas, construcción, industria maquiladora y otros.



Así como a mil 72 empresas de comercio al por menor y al por mayor de productos diversos, 242 empresas prestadoras de servicios profesionales, 160 del sector restaurantero, 101 empresas del sector hotelero, 13 agencias de viajes y 6 balnearios, algunos de estos apoyados en más de una ocasión.



Esto ha incentivado la conservación de 121 mil 058 empleos en beneficio de las y los trabajadores michoacanos.