Arranca SEE distribución de libros de texto gratuito para preescolar y primaria

Morelia, Michoacán; a 18 de agosto de 2020.- Con la finalidad de que las y los estudiantes de educación básica reciban las herramientas necesarias en tiempo y forma para iniciar el ciclo escolar a distancia 2020-2021, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), a través de la Dirección General de Unidades Regionales, inició este martes la distribución de más de 4 millones de libros de texto gratuito para niñas y niños de preescolar y primaria.



Durante el mensaje del arranque para dicha distribución, el secretario de Educación, Héctor Ayala Morales, resaltó que los libros de texto son una herramienta indispensable para que la educación de los niños no se detenga, pues es un elemento fundamental con el que se complementará el aprendizaje a través de la estrategia aprende en casa.



“Hoy empezamos con la distribución del más del 60 por ciento de los paquetes de libros de texto con la confianza de que la CONALITEC mandará en tiempo y forma el 40 por ciento restante”, resaltó.



Asimismo, recalcó que, a pesar de la contingencia sanitaria en la SEE se mantiene el trabajo para dotar de las herramientas necesarias a todos los espacios educativos de Michoacán, a fin de hacer posible una mejor educación, pues es la forma legítima de tener una mejora en la vida.



En su oportunidad el director general de las Unidades Regionales de la SEE, Heriberto Lugo Contreras, informó que en este inicio de la jornada de distribución y de acuerdo a lo que ha enviado la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, en Michoacán se distribuirán 2 millones 494 mil 552 ejemplares de nivel primaria, correspondientes al 58 por ciento de la asignación estatal, quedando pendiente que la CONALITEG haga llegar al Estado un millón 778 mil 870 ejemplares, es decir el 42 por ciento.



Asimismo, se distribuirán 230 mil 999 ejemplares de nivel preescolar, correspondientes al 46 por ciento de la asignación estatal quedando pendiente la recepción de 276 mil 481 ejemplares de este nivel, lo cual representa un 54 por ciento del total.



“Nos faltarían los títulos correspondientes a Español Lecturas, Educación Cívica y Ética, Lengua Materna, y Educación Artística de todos los grados”, indicó.



Con lo anterior se estará beneficiando a 558 mil estudiantes inscritos en 5 mil 148 escuelas de primaria y a 211 mil 821 niños y niñas de 3 mil 88 Jardines de niños, tanto de sostenimiento público como privado.



Los cuadernillos del libro de Geografía de 6º grado se recibirán en el mes de septiembre y los nuevos títulos de Vida Saludable los imprimirán en octubre. La primera etapa de distribución comprende del 18 al 28 de agosto. Cabe resaltar que en nivel secundaria ya se encuentra en 100 por ciento de recepción a nivel estatal y nacional.



La entrega de libros de texto se realizará en un primer momento en las diferentes unidades regionales, a su vez se distribuirán a las jefaturas de sector, para de ahí pasar a manos de los supervisores, quienes los llevarán a los centros de trabajo, en donde la entrega será directamente a los padres y madres de familia. Es importante mencionar que no será necesario que asistan los niños y niñas a recogerlos, esto con la finalidad de protegerlos de contagios de COVID-19.



Finalmente, Ayala Morales agradeció la colaboración y compromiso de todos los involucrados, para que la distribución sea más rápida y todos los estudiantes cuenten con dicha herramienta en tiempo y forma.