Arranca el TEEM capacitación electoral para periodistas

Al iniciar el curso virtual de capacitación electoral para periodistas, la Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), Magistrada Yurisha Andrade Morales, convocó a los medios de comunicación a coadyuvar en la construcción de un clima de credibilidad y confianza en las elecciones, así como apoyar en la promoción del voto y en la construcción de ciudadanía, en un entorno complicado por la pandemia mundial.

Con más de 80 representantes de medios de comunicación registrados en la modalidad a distancia, la Presidenta del TEEM subrayó que los medios juegan un papel muy relevante para evitar información falsa o para aclararla cuando se presente.

A su vez, el Presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Mtro. Ignacio Hurtado Gómez, celebró la respuesta al curso virtual organizado en aras de fortalecer la cobertura de eventos, análisis, reflexión informativa y presentación de la noticia desde los medios de comunicación, en el marco del proceso electoral 2020-2021.

Durante la impartición del primer módulo del referido curso, el Vocal Ejecutivo del INE en Michoacán, Lic. Alejandro David Delgado Arroyo; la Consejera Viridiana Villaseñor Aguirre y el Consejero Juan Adolfo Montiel Hernández, ambos del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), bosquejaron las diferentes etapas del proceso electoral, delimitaron las atribuciones de cada institución y posicionaron diversas fechas en la agenda de los medios de comunicación para su difusión ante la ciudadanía.

La Magistrada Andrade Morales reconoció que las elecciones se rigen por el principio de máxima publicidad, entre otros. “Sin medios de comunicación atentos a lo que sucede en los procesos electorales, no habría información suficiente sobre lo que hacemos, decimos o decidimos en las instituciones electorales”.

La doctora en Derecho planteó el dilema que implica la postulación de candidaturas para las instituciones electorales, tanto para garantizar la paridad de género, como para conjugar la participación femenil con la reelección legislativa y municipal.

La Presidenta del TEEM apuntó que la formación de las novedosas alianzas que se perfilan entre los partidos políticos, por la vía de las candidaturas comunes o coaliciones, también significa otro punto de atención importante en la organización de los comicios.

La Dra. Andrade reconoció que, en el contexto de las democracias actuales, los medios cumplen objetivos fundamentales, acercando información veraz y oportuna a toda la sociedad. “Informar al día a las y los michoacanos, de cada dato, de cada actividad generada o de cada etapa cumplida es la meta que se han propuesto los órganos administrativos y jurisdiccionales en materia electoral”.

En el ejercicio de preguntas y respuestas en la plataforma de zoom con los comunicadores, la Magistrada del TEEM explicó los criterios jurisdiccionales para sancionar los actos anticipados de precampaña y los actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, a partir de los expedientes sustanciados por el IEM dentro de los Procedimientos Especiales Sancionadores. “La publicidad podría ser evidente para la ciudadanía, pero si no hay un llamado expreso al voto o una denostación para no votar por alguien, no hay elementos para sancionar”, puntualizó.

A su vez, el titular del INE-Michoacán, Lic. David Alejandro Delgado Arroyo, se pronunció por analizar, caso por caso, los presuntos actos anticipados de campaña, atendiendo circunstancias de tiempo, modo y lugar. “Una cosa es lo que se supone y otra es lo que es. Para sentenciar a alguien, algo tiene que ser, no suponerse. La jurisprudencia establece que (el hecho denunciado) debe ser objetivo, evidente y sin ambigüedades, debe probarse en un expediente. Ese es el problema fundamental que tenemos sobre los actos anticipados de campaña frente a posturas de los tribunales en favor de la libertad de expresión y de la libre manifestación”.

El Vocal Ejecutivo del INE recordó también la prohibición constitucional de transmitir propaganda o publicidad como información periodística o noticiosa. Exhortó a los medios de comunicación a no aludir la vida privada de las candidatas y los candidatos, en la medida en que no tenga implicaciones para el interés o el debate público. Enfatizó que la violencia política en razón de género ya es sancionable durante este proceso electoral. Invitó a los comunicadores a evitar expresiones que calumnien, difamen, injurien, denigren o descalifiquen a los actores del proceso electoral. Finalmente, sugirió identificar fuentes y contrastar datos ante la proliferación de noticias falsas o fake news, fuera de contexto o con acontecimientos manipulados en internet.

Por su parte, el Consejero Juan Adolfo Montiel refirió que el INE designó a la UNAM como responsable del monitoreo y análisis de las transmisiones sobre precampañas y campañas federales en programas de radio y televisión que difundan noticias. Y asentó que los actos anticipados de precampañas consisten en expresiones hechas desde el inicio del proceso electoral y hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto a favor o en contra de una precandidatura.

Cabe mencionar que el próximo sábado 19 de diciembre, las autoridades electorales (bajo la coordinación operativa de Oscar Espinoza) expondrán temas relacionados con las candidaturas independientes, fiscalización y delitos electorales, entre otros.