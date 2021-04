Arranca batalla política para cambiar correlación en el Congreso: Zambrano

Ciudad de México, a 04 de abril de 2021.- El Presidente Nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, calificó el inicio de las campañas electorales para diputaciones federales como las más importantes de las batallas políticas que va a dar el pueblo de México en los próximos dos meses, “porque necesitamos cambiar la correlación de fuerzas para ganar la mayoría en la Cámara de Diputados”.



El dirigente perredista señaló que las candidatas y candidatos de este instituto político y de la Coalición “Va Por México” van a jugar un papel fundamental en este proceso electoral y en el rumbo del país.



En el marco del arranque de las campañas para diputaciones federales, donde se disputarán 300 por el principio de mayoría relativa y 200 por representación proporcional, Zambrano Grijalva enfatizó que “si no hay un cambio en la correlación de fuerzas, si no ganamos, si no se reorienta la vida misma del país, no habrá libertades en los próximos años”, advirtió.



En ese sentido, llamó a las y los aspirantes a buscar la confianza de la gente que va a ir a votar el próximo 6 de junio: “hay que llevarles el mensaje de que no olviden lo que está pasando en el país: la grave crisis y tragedia de la que es culpable Morena con más de 300 mil muertes por la pandemia del COVID-19, desempleo, decrecimiento económico, inseguridad, asesinatos, feminicidios y corrupción”.



Dijo a las y los mexicanos que no se les debe olvidar que les falló el que ahora está “dirigiendo al país”, por lo que hay que quitarle la mayoría para reorientar el presupuesto en favor de la gente, “que los programas verdaderamente ayuden a la sociedad y así se pueda dar el relanzamiento de México”.



Zambrano Grijalva consideró que el próximo 6 de junio la población decidirá si el país continúa por la senda del deterioro rumbo al abismo y la catástrofe o elige un cambio en la correlación de fuerzas que se reoriente para el bien de la sociedad en su conjunto, para la vida del país y el fortalecimiento de derechos, libertades y oportunidades para las mujeres y los jóvenes. “Son estos grandes sectores de la población quienes marcarán el rumbo de la elección y el de México para los próximos años”, agregó.





Finalmente, convocó a las y los candidatos de este instituto político y de la Coalición “Va Por México” a dar su mejor esfuerzo durante estas campañas. “Es una gran responsabilidad la que tienen sobre sus hombros, pero estamos seguros de que vamos a ganar la mayoría y cambiar la vida para el bien de nuestra gente”, enfatizó.