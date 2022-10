Arranca Alfonso Martínez segunda etapa del parque lineal en Boulevard García de León

Morelia, Michoacán; 28 de octubre de 2022.- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar dio el banderazo de arranque de la segunda etapa del parque lineal, en el Boulevard García de León, obra integral que beneficiará y se convertirá en un punto de encuentro para todas las familias morelianas.

Acompañado por el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, diputados, diputadas y demás autoridades, el alcalde destacó que gracias a la buena relación entre estado y municipio, es que se pueden lograr obras como estas y encabezar diversos proyectos en conjunto, en beneficio de las y los morelianos.

El edil capitalino dijo que la continuidad de este parque lineal forma parte del proyecto de Gran Visión, que pese a no ser de su administración, “me cautivo, me comprometió y me case con él, lamentablemente lo metieron en un cajón durante 3 años y no quiero que vuelva a pasar. Es un proyecto versátil que contempla las ventajas competitivas de Morelia, su liderazgo como líderes de región y marca lo que todos y todas las morelianas queremos para nuestra capital”.

En este sentido, el presidente de Morelia enfatizó que una sola administración no es suficiente para desarrollar grandes proyectos como este, por lo que aseguró que si las administraciones venideras dieran continuidad a los mismos, “en 20 años tendríamos un parque lineal en óptimas condiciones y un río sano, porque las y los morelianos queremos recuperar nuestros cuerpos de agua”.

En su participación, el gobernador, Alfredo Ramírez calificó acertado el invertir en el desarrollo urbano de la ciudad insignia, referente de Michoacán, con acciones como estas que generan un mejor nivel de vida, “estoy en una gran coincidencia con Poncho en darle un mejor equipamiento a nuestra capital, trabajar en proyectos de gran visión, en beneficio de las y los morelianos, felicidades Poncho”.

El secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad, Pedro Núñez informó que en esta obra en la que se intervendrán mil 100 metros lineales, tendrá una inversión de 27 millones de pesos; contará con rampas peatonales, escalinatas de cruce, mesa de picnic, ciclopuerto, jardinería, circuitos caninos, juegos infantiles, drenaje pluvial, por mencionar algunas especificaciones de este espacio integral que propiciará la sana convivencia de las y los vecinos de la zona.