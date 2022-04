Araceli Saucedo presentará denuncia por violencia política en razón de género

Frente a la violencia política por razón de género que ha venido registrándose en su contra desde hace tres meses derivada del proceso de elección del jefe de Tenencia en Zitahuén, Araceli Saucedo Reyes, presidenta municipal de Salvador Escalante promoverá denuncia ante las autoridades correspondientes.

Así lo dio a conocer la alcaldesa, luego de ver intensificarse los ataques en su contra, que violentan sus derechos y difunden falsedades sobre hechos en los que el Gobierno Municipal mantuvo en todo momento una postura de respecto e imparcialidad. “He sido prudente para no responder los ataques que se hacen a mi persona, sobre todo porque mi interés fundamental es mi municipio, su gente y la gobernanza en éste”. No obstante recordó que en su trayectoria política, ha luchado por el respeto a los derechos de las mujeres, a que no se les violente, así como a la defensa de los espacios de participación a que éstas acceden producto de su esfuerzo. “Frente al incremento de estos ataques, es importante echar mano de las herramientas legales con que todas y todos contamos, por lo que he decidido presentar las denuncias correspondientes y cerrar el paso a la violencia política por razón de género que se ha venido registrando en mi contra”. Araceli Saucedo refirió que si bien se ha emprendido un buen camino en Salvador Escalante, reactivando la economía a través del turismo, generando acciones que abonen al desarrollo, es importante no caer en omisiones permitiendo la violencia las mujeres que como ella desempeñan una responsabilidad pública. “La cultura de la denuncia debe ser parte fundamental en nuestro actuar para combatir este tipo de violencia, por ello, he determinado promover de inmediato los recursos legales correspondientes ante los órganos electorales y la Fiscalía General del Estado”, subrayó.