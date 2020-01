Morelia, Michoacán, a 31 de diciembre de 2019.- Con el fin de prevenir los accidentes en esta temporada vacacional de fin de año, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), exhorta a la población en general a seguir estas recomendaciones, tanto en el hogar como al salir de viaje.



En casa, los padres de familia deben tener precaución y estar atentos a las actividades de sus hijos e hijas, para evitar fracturas, caídas e intoxicaciones, por lo que es importante resguardar medicamentos, productos de limpieza y corrosivos; poner protectores en los enchufes de corriente de luz eléctrica para evitar alguna descarga.



Revisar la instalación de las luces navideñas y no permitir que las y los niños manipulen juegos pirotécnicos; alejar a los menores de objetos calientes o con llama como velas o veladoras, e impedir que jueguen con cerillos o encendedores.



Si va a salir de viaje, se recomienda revisar que el automóvil se encuentre en buenas condiciones antes de salir a carretera, no manejar cansado ni conducir bajo los efectos del alcohol, todos los ocupantes del vehículo deben usar cinturón de seguridad, ya que esta medida reduce el riesgo de muerte y la gravedad de las lesiones en caso de algún accidente. Respetar los señalamientos de tránsito y los límites de velocidad.



Los niños nunca deben viajar en los asientos delanteros de los automóviles, ni sentados en las piernas de los conductores o copilotos, para lo cual deben usar una silla porta-infante colocada en los asientos traseros; procurar que no saquen extremidades o cabeza por las ventanas.



La SSM exhorta a la ciudadanía a seguir estas recomendaciones y le recuerda que ante cualquier emergencia puede llamar al 9-1-1 para solicitar apoyo las 24 horas del día.