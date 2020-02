Ciudad de México, a 31 de enero de 2020.- Un total de 250 integrantes del programa sello del Gobierno de Silvano Aureoles Conejo, Palomas Mensajeras, recibieron la aprobación de la visa que les permitirá viajar a Estados Unidos para reencontrarse con sus hijos e hijas, a quienes no han visto en décadas.



Son 70 habitantes de Sahuayo, 26 de Aquila, 47 de Arteaga, 22 de Nuevo Parangaricutiro, 99 de Coahuayana, 16 de Lázaro Cárdenas, 18 de Tingambato y 21 de Tlazazalca, los que llegaron a la Embajada de Estados Unidos en México para entregar la documentación que, tras ser revisada, les permitió recibir la aprobación del documento para viajar a California y Washington.



Para Ma. Eloísa Gonzales, de 67 años, quien no ha visto a dos de sus hijos desde hace 25 años y no conoce a sus 8 nietos, la oportunidad de cristalizar el sueño de reunirse con sus seres queridos tiene un valor incalculable.



“Siento una alegría enorme, porque por fin podré ir a besar y abrazar a mis hijos y nietos, en serio me siento muy feliz, hasta me salen lágrimas de felicidad y, sobre todo, porque ellos me apoyaron para inscribirme en el programa de Palomas Mensajeras, agradezco infinitamente al Gobernador Silvano y todos los que hacen posible cumplir este sueño”, exclamó Eloísa, quien es originaria de Nuevo Parangaricutiro.



Desde su nacimiento, en febrero de 2017, por iniciativa del mandatario michoacano, este programa de reunificación familiar binacional, ha apoyado a 9 mil 430 madres y padres de familia a realizar su trámite para volver a ver a sus seres queridos.