Morelia, Michoacán, a 10 de enero de 2020.- Un total de 164 ciudadanos estadounidenses que radican en Michoacán, 80 por cientos de ellos (131) niños, aprobaron los lineamientos para recibir el pasaporte americano que les permitirá transitar de forma legal entre México y Estados Unidos.

Derivado del trabajo coordinado que mantiene el gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría del Migrante (Semigrante) con autoridades estadounidenses, se llevó a cabo en Morelia, la “Feria del pasaporte americano”, a la cual se dieron cita cientos de personas provenientes de diversos municipios del estado, para tramitar este documento.

Durante dos días, personal de la Semigrante, encabezado por José Luís Gutiérrez Pérez, recibió y preparó los expedientes de las 164 personas, que posteriormente fueron entrevistadas y validadas por un equipo dirigido por Blake A. Johnston, segundo encargado de servicios a ciudadanos americanos, en la Embajada de Estados Unidos en México.

Iván Calderón Rueda y su esposa Marbella Gutiérrez, viajaron durante más de cinco horas, desde el municipio de Arteaga, para tramitar el pasaporte de uno de sus dos hijos; ellos vivieron durante cinco años en Estados Unidos en busca del sueño americano, pero al no lograrlo regresaron a Michoacán, ahora documentan la doble nacionalidad de sus menores.

“Ahorita venimos a solicitarle al niño más grande el pasaporte por primera vez y al otro pues nos falta el acta de nacimiento, no está apostillada, porque como yo me vine primero no estuve a la hora del parto de ella y hasta ahora hicimos un reclamo de paternidad para que llegara el acta de nacimiento con mi nombre y ahora sí poder sacar el pasaporte”, detalla Iván.

Por el momento éste matrimonio no tiene contemplado regresar a Estados Unidos, pero asegura, que se siente afortunado de que sus hijos, cuenten con la doble nacionalidad, ya que esto les abrirá un abanico de oportunidades. Agradece al gobierno encabezado por Silvano Aureoles, el apoyo para tramitar la documentación de ambos.

“Cruzamos indocumentados, fue difícil, caminamos un día y medio y no es nada fácil, allá nacieron los niños, para mí es una bendición que muchos quisieran, porque en México no es nada fácil, entonces en un futuro si aquí no logran estudiar o encontrar oportunidades, pues ellos pueden ir a Estados Unidos e intentarlo allá, pero con la ventaja de no cruzar por el cerro y arriesgar su vida como nosotros, tienen muchos beneficios de ser nacidos allá y pues agradecidos con el gobierno de aquí por apoyarnos”, destaca este padre de familia.

Esta es la primer “Feria del Pasaporte Americano” que el Gobierno de Michoacán, lleva a cabo a través del programa documéntate, desde 2018 y ante la gran cantidad de demanda que existe, el titular de la Semigrante, José Luís Gutiérrez, ya inició las gestiones ante la Embajada de Estados Unidos en México, para que puedan calendarizarse más fechas en algunos municipios del estado y apoyar en la reducción de gastos en pasaje, hospedaje y alimentación, a cientos de familias binacionales.