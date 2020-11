Aprueban en comisiones dictamen para aplicar borrón y cuenta nueva en trámites vehiculares

Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2020.* Comprometidos con el apoyo al bolsillo de las y los michoacanos, las y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Deuda Pública; de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; y de Comunicaciones y Transportes, aprobaron por unanimidad el dictamen para aplicar el borrón y cuenta nueva en el pago de adeudos de tenencias o refrendos de concesiones tanto en vehículos particulares como los de uso de servicio público.



En ese sentido, dicha iniciativa tiene como objetivo otorgar descuentos del 100% en los adeudos por los Derechos por Servicios de Transporte Público, por la renovación o refrendo anual de concesiones de servicio público de autotransporte urbano y foráneo, para las diferentes modalidades, incluyendo sus accesorios, así como por los Derechos por Servicios de Registro y Control Vehicular de Transporte Particular, incluyendo sus accesorios, con ello se tendría beneficios tanto para los ciudadanos que necesitan regularizarse, como para la Hacienda Estatal.



Las y los legisladores locales que integran dichas comisiones coincidieron en que las actuales condiciones económicas, sociales y de salud que se viven en todo el mundo como consecuencia de la pandemia provocada por el virus SARS-COV-2 requieren acciones que les permitan a los ciudadanos y concesionarios realizar trámites que les son necesarios, pero considerando las dificultades económicas que pudieran tener para realizarlos. De igual manera, los gobiernos de todos los niveles requieren de recursos extraordinarios, que no fueron presupuestados, para poder atender la pandemia de COVID-19, enfermedad provocada por este virus.



Con esto, se permitirá a los ciudadanos del Estado de Michoacán cumplir con sus obligaciones fiscales, e incentivarlos para que procedan a la regularización de sus vehículos de transporte público y privado, pues si se toma en cuenta la situación que impera en el país y específicamente en la entidad, estas comisiones cumpliendo con la obligación que como legisladores tienen, coadyuvan con esta propuesta, por un lado a la economía del ciudadano y por otro, proporcionar al Estado de las herramientas jurídicas que le permitan tener una recaudación para poder continuar prestando los servicios a que está obligado y dando cabal cumpliendo con el principio de reciprocidad.



Es importante destacar que de acuerdo a datos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (COCOTRA), en el padrón vehicular actual se encuentran registrados 40 mil vehículos de transporte público concesionados y 1.9 millones de vehículos de transporte particular, según la Secretaría de Finanzas y Administración.